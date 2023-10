Il est poursuivi pour atteinte à l’intégrité sexuelle : “Je ne laisse pas une belle femme comme ça dans la rue. Je vais te faire du bien.”

Il était 6 heures du matin. “Je revenais de mon travail et j’ai vu cette dame à l’arrêt de bus. Elle semblait avoir des soucis. Elle titubait et avait froid. J’ai proposé de la raccompagner. Elle est montée avec moi, nous avons eu une discussion puis elle est partie. Je l’ai déposée à Pecq. Il ne s’est rien passé, peut-être juste un peu de drague, mais je ne me souviens plus de ce que je lui ai dit. Des petits mots ont été échangés, mais jamais je ne l’ai touchée. Je ne lui ai pas fait de propositions à caractère sexuel.”

Le procureur demande à Alain d’expliquer ce revirement dans ses déclarations. “Devant la police, vous avez soutenu que vous n’étiez pas là et vous avez nié avoir pris madame en voiture.” Le prévenu est mal à l’aise. “J’ai menti, c’est vrai, quand j’ai compris que la prison était possible pour moi.”

Le procureur insiste et explique que la dame rentrait de sortie. “Comment l’avez-vous draguée ?” Le prévenu aurait dit à la dame : “j’aime faire l’amour. Je suis séparé. Il n’y a aucun mal à se faire plaisir. Avez-vous déjà fait l’amour avec un inconnu ? Je ne laisse pas une belle femme comme ça dans la rue. Je vais te faire du bien.”

Il aurait aussi mis sa main dans l’entrejambe de la dame. “Je ne l’ai pas touchée et je ne lui ai rien proposé”, soutient une nouvelle fois Alain.

Pour le procureur, un autre élément est troublant. “Vous vous êtes arrêté à Pecq alors qu’elle disait habiter Herseaux. Il a donc dû se passer quelque chose, pour qu’elle demande pour sortir ainsi.”

La victime avait ensuite couru vers le commissariat et le ministère public estime qu’elle n’a rien à gagner à enfoncer Alain puisqu’elle ne le connaissait pas avant. “Les policiers ont dit qu’elle tremblait et qu’elle pleurait. Monsieur n’a pas pris conscience de ce qu’il a fait. Je demande la confirmation du jugement.”

Les enquêteurs étaient remontés jusqu’à Alain assez aisément. “Mon client a été condamné par défaut et le 1er juillet dernier, il a été interpellé. Il est resté trois mois sous surveillance électronique”, a précisé la défense. “Il n’a pas forcé cette dame à monter dans sa voiture. Il a cru à une drague et il y a sans doute eu incompréhension. Il l’a déposée à Pecq à sa demande. Il n’a pas mis sa main sur elle. Le doute doit profiter à mon client et nous sollicitons son acquittement ou alors une suspension simple ou probatoire. Il est bien inséré.”

Jugement le 7 novembre.