Templeuve : Un cabinet vétérinaire s'est spécialisé pour prendre en charge les nouveaux animaux de compagnie à poils, à plumes et à écailles

C’est pour tous ces animaux, ainsi que des spécimens de parcs zoologiques, que le vétérinaire tournaisien a créé à Templeuve le cabinet "Pan anima". Il en connaît un bout sur ces animaux puisqu’il est vétérinaire en parc zoologique en Belgique et en France (à Maubeuge) depuis plus de vingt ans. "J’étais beaucoup sollicité pour des soins d’animaux appartenant à des particuliers car ils ne savaient pas à qui s’adresser. C’est ainsi qu’est née l’idée d’ouvrir u n cabinet spécialisé". Outre ses expériences en parcs zoologiques, il a complété sa formation universitaire par un Diplôme d’école vétérinaire de Maison Alfort (France) en médecine des nouveaux animaux de compagnie pour garantir un niveau de soin intégrant les dernières avancées de la médecine dans ce domaine.

Le cabinet vétérinaire a ouvert ses portes il y a six mois, rue de Tournai. De plus en plus de gens le fréquentent, issus du Tournaisis mais aussi de plus loin. Car il faut se déplacer jusqu’à Manage, Wavre ou encore Marc-en-Baroeul (F) pour trouver un lieu comparable.

La poule, star du moment

Les animaux les plus représentés sont des animaux à poils. Lapin et cochon d’inde sont en tête de la liste. "Il y a aussi pas mal de cochons. En réalité, il y a une grande variété d’animaux", indique le Dr Paul Martineaud, diplômé en médecine vétérinaire, engagé avec Babette Tonnon, l’assistante vétérinaire, au sein de l’équipe.

Formé en médecine vétérinaire, Paul Martineaud s'est spécialisé en NAC.

Parmi les animaux qu’ils voient passer, il y a déjà eu des poules. Ça ne les étonne pas. "Le titre principal de la couverture d’une revue vétérinaire spécialisée française, en septembre, concernait les maladies de la poule de compagnie. C’est révélateur d’une évolution sociétale et du statut de certains animaux. Depuis le confinement dû à la crise du Covid, la poule est devenue quasiment un équivalent du chien et du chat. On continue à avoir une poule pour ses œufs et parce qu’elle se nourrit de déchets ménagers, mais on ne la mange plus et on lui donne un niveau de soins comparable à d’autres animaux de compagnie: avec une prise de sang, un scanner si besoin, etc.", témoigne Goulven Rigaux. Pas mal de gens ont encore du mal à comprendre qu’on puisse s’attacher à une poule, à un rat de trois ans ou à cochon. "Le cochon, pour prendre un exemple, est un animal intelligent et sensible qui vit parfois en compagnie du chien. Il peut nécessiter une anesthésie à domicile et un niveau de soin élevé".

Prises en charge médicale et comportementale

En 40 ou 50 ans, les animaux vivent plus longtemps en raison d’une alimentation de meilleure qualité et d’un niveau de soins amélioré. "Les équipements des cabinets vétérinaires ont beaucoup évolué, nous avons ici un plateau technique ultra-moderne". Mais que faisait-on quand il n’existait aucun cabinet spécialisé ? "La disparition de l’animal était une fatalité".

Babette Tonnon lors d'une prise de sang. Assistante Spécialisée en soins Vétérinaires, elle s'occupe des animaux hospitalisés.

Des progrès ont aussi été réalisés dans la manière d’impliquer les animaux dans leurs soins. Goulven Rigaux a publié en 2021 un ouvrage baptisé "Zoo animal trainting". "Ce livre est basé sur mon expérience en parc zoologique. On peut aussi accompagner des particuliers pour qu’ils entraînent leurs animaux à participer à leurs soins. On peut habituer un perroquet gris du Gabon à être pesé régulièrement, parce que c’est la meilleure manière de surveiller son état de santé, ou amener un oiseau à entrer en douceur dans sa cage".

Goulven Rigaux (ici occupé sur un tapir) a une longue expérience de travail dans des parcs zoologiques, en France et en Belgique.

Le vétérinaire constate que beaucoup de problèmes avec des animaux viennent d’une mauvaise nourriture ou d’un environnement inadéquat. "Une tortue a besoin de soleil mais si on la laisse derrière une fenêtre ça ne suffit pas. Beaucoup d’oiseaux ont besoin qu’on respecte leur rythme jour/nuit pour se reposer. Le lapin est un brouteur et ne mange pas de carottes mais plutôt du foin. Tous ces besoins essentiels sont parfois méconnus".

Outre les consultations médicales, les analyses, les hospitalisations ou les opérations chirurgicales, le comportement des animaux est aussi envisagé. " Les consultations sont donc assez longues . Chaque animal est différent, c’est un métier passionnant. Il faut se rendre compte aussi qu’on ne sait pas tout soigner, mais on peut soulager".