Plan de soirée insolite à Tournai : Un bar est à louer, avec dortoir pour les fêtards, au pied du beffroi (vidéo)

Réalisées grâce à la technique de sablage du verre, les formes géométriques baptisées “Dentelles tournaisiennes” font tant référence à la dentelle qu’aux pavés du Moyen Âge.

Les vitraux, œuvres d’Adrien Lucca, ne passent pas inaperçus dans le quartier. ©EdA

Derrière cette œuvre d’art originale s’est développé un concept de “bar à louer” qui sera lancé et commercialisé en novembre. Jeudi soir déjà, il a servi de cadre au vernissage d’une exposition organisée dans le cadre de l’Art dans la ville. “On y va tout doucement, pour être sûrs du produit, parce que ce n’est pas mon métier”, sourit Kelly Vandeputte, qui prépare ce projet depuis deux ans. L’exposition “Qu’est-ce que tu fous de tes sous”, de Fabrice Wilfart, colle parfaitement avec l’esprit du lieu, nous dit-elle. “Parce que l’idée du Bar d’Eugène est de pouvoir proposer à la classe moyenne un endroit accessible à un budget raisonnable”.

Le bar peut être loué une soirée, un week-end, etc. ©com

Le projet est né de l’après-Covid. “Avec mon mari, on aime se réunir entre amis et en famille, et ça nous a manqué pendant cette crise. Cet endroit est né d’une question essentiellement : où se réunir quand on est entre vingt et trente personnes, à l’occasion d’une fête ou d’un événement, lorsqu’on n’a pas suffisamment d’espace chez soi et qu’on ne souhaite pas forcément passer par le traiteur d’une salle ? Ici on peut organiser une auberge espagnole ou commander des sandwiches, des pâtisseries ou des cupcakes, parce qu’on a beaucoup de savoir-faire en centre-ville”.

Kelly Vandeputte va commercialiser son concept en novembre prochain. ©EdA

Beaucoup de modularité

Au rez-de-chaussée du bâtiment, le bar est suffisamment équipé pour de nombreux cas de figure. Deux espaces polyvalents et modulables permettent de partager un repas, d’organiser une conférence ou des activités d’anniversaire, de participer à un karaoké, etc. À l’arrière, une petite cour donne une jolie perspective sur la cathédrale. “Chacun peut aménager les lieux en fonction de ses besoins : atelier, piste de danse, séminaire, repas, etc.”

Des futons déposés au sol permettent de réunir jusqu’à treize personnes dans le dortoir. ©EdA

Des futons déposés au sol permettent de réunir jusqu’à treize personnes dans le dortoir. Un grand dortoir, au premier étage, donne toute son originalité à l’endroit. “Il y a un maximum de couchage pour dormir sur place après avoir bu quelques verres. Quand on est en goguette, on peut dormir sur des futons disposés à même le sol, qui permettent de réunir jusqu’à treize personnes dans la chambre”. Aux deuxième et troisième étages ont été aménagées deux chambres avec chacune leur salle de bains.

Des portraits d’Eugène Pottier dans l’ancien Potier

L’artiste-grapheur Mahou a décoré tous les niveaux du bâtiment. Sur plusieurs fresques, on trouve des portraits d’Eugène Pottier. Un clin d’œil au nom de l’ancien bistrot (Le Potier) et au quartier (Vieux Marché aux Poteries). C’est à cet auteur et poète du milieu du XIXe siècle qu’on doit les paroles de l’Internationale. Il faisait aussi partie des grands goguettiers belges, ces personnes qui se retrouvaient en petit comité pour chanter et danser. Au rez-de-chaussée figurent des affiches d’anciennes expositions d’Intersections, la Triennale d’art contemporain.

Via l’activité de son agence VIP Immobilier, Kelly Vandeputte prête à des artistes une série de bâtiments en attente de travaux. “C’est très intéressant de redonner vie à des bâtiments en attente d’une rénovation. Ça fait énormément plaisir aux Tournaisiens de revenir dans ces lieux souvent emblématiques. Ils racontent leurs histoires, on apprend plein de choses sur la vie tournaisienne lors de ces expositions, ce sont des moments de partage très appréciés et très appréciables”.

Au rez-de-chaussée figurent des affiches d’anciennes expositions d’Intersections, la Triennale d’art contemporain. ©EdA

Des photographies de Thierry Dubrunfaut sont actuellement exposées au Carillon, un ancien restaurant actuellement en rénovation sur la Grand-Place. D’autres expositions se sont tenues dans l’hôtel Desclée, rue Saint-Jacques, aux Trois Pommes d’Orange, dans le Tam-Tam de l’Europe, dans un bâtiment de la place Verte, etc. “Suite à ces expositions, on a des œuvres d’art qu’on ne garde pas pour nous égoïstement mais qu’on partage dans nos locaux fréquentés par du public, ou dans certains projets. On est heureux d’avoir pu récupérer pour les coller ici des affiches d’expositions organisées dans nos autres bâtiments”.