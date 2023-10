Théâtre de plusieurs accidents graves, le boulevard du Roi Albert à Tournai sera sécurisé : “La nécessité d’améliorer la sécurité n’échappe à personne”

De la réponse de la ministre, il était apparu que les services de police avaient constaté cinq accidents corporels impliquant un piéton sur le boulevard du Roi Albert pour la période de 2017 à 2022. “Cette fréquence n’est malheureusement pas exceptionnelle puisque pour la même période, on a constaté deux fois plus d’accidents corporels impliquant un piéton sur le boulevard Delwart et sur le boulevard Léopold”, indiquait la ministre.

Les données anonymisées de suivi d’une flotte de véhicules (octobre 2022) montraient que les vitesses pratiquées étaient raisonnables et que la limite de vitesse de 50 km/h était plutôt bien respectée sur le boulevard du Roi Albert. “Les contrôles de vitesse des services de police conduisent à un taux moyen de verbalisation d’infraction de 3 %”.

Deux fois deux bandes mais avec des feux routiers

Le réaménagement du boulevard du Roi Albert n’en est pas moins repris dans le plan d’investissement “Infrastructures et Mobilité pour Tous” adopté par le Gouvernement avec une enveloppe budgétaire de quatre millions d’euros. Des travaux sont donc prévus sur l’ensemble des boulevards du Roi Albert et Lalaing, du rond-point de la prison jusqu’au carrefour de la Porte de Lille, y compris le gros nœud routier situé face au nouveau bâtiment du CHwapi.

”Nos services travaillent depuis 2021 avec le SPW sur ce dossier. Une réunion est d’ailleurs prévue dans les prochains jours. Ce long travail participatif nécessaire pour aborder tous les aménagements à prendre en compte arrive à son terme”, indique l’échevin tournaisien de la mobilité, Jean-François Letulle. Les plans sont en cours de finalisation, le financement a été débloqué par la Région wallonne.

Une demande de permis d’urbanisme sera déposée par le SPW au printemps 2024, avec un chantier en 2025. “La nécessité d’améliorer la sécurité sur cet axe n’échappe à personne, et surtout pas à l’échevin de la mobilité que je suis ni au collège communal. Nous poussons à avancer dans les dossiers relatifs aux boulevards tournaisiens. Un tel tronçon de deux fois deux bandes dépourvu de feux de circulation est un reliquat du passé. Le SPW n’envisage plus jamais de telles situations sur les chaussées qui lui appartiennent comme c’est le cas ici”.

Les boulevards dont il est question resteront à l’avenir sur deux bandes de circulation mais celles-ci seront régulées par plusieurs feux. Le stationnement serait supprimé sur l’axe central, pour être organisé de manière longitudinale le long des habitations. Des pistes cyclables seront aménagées d’une manière similaire à celles qui ont vu le jour du côté des Bastions le long du boulevard Walter de Marvis. “Le principe de ces travaux est de partager le mieux possible l’espace public, et forcément d’améliorer la sécurité de tous les usagers”.

D’ici les travaux, des adaptations provisoires ne sont pas envisagées par le SPW. Il y a quelques mois, le marquage au sol a été refait pour rappeler le respect de la vitesse (50 km/h). Il n’est pas prévu non plus d’ajouter une signalisation de rappel. “Ceci étant donné le respect global de la limite de vitesse et vu que le contexte d’agglomération et de limite de vitesse à 50 km/h est clairement visible. Une surabondance de signalisation constitue plus une pollution visuelle contre-productive qu’une mesure contribuant à un meilleur respect de la réglementation”, avait expliqué la ministre au début de cette année.

La zone de police du Touraisis peut à tout moment décider de sensibiliser les automobilistes avec des contrôles préventifs, voire de serrer la vis avec des contrôles répressifs.