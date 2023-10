Une Tournaisienne a créé une association pour sensibiliser au mutisme sélectif après l’avoir vécu et vaincu avec son fils

À lire aussi

”C’est un peu par hasard, lors d’une rencontre avec l’institutrice et le directeur, en fin de première maternelle, que nous avons pris connaissance de ce mutisme à l’école”, se rappelle la maman de Léo, Jenna Duponchelle. “Certes, au début de l’année, on nous avait dit qu’il ne parlait pas beaucoup et qu’on ne l’entendait pas… mais dans un premier temps, nous avions mis cette situation sur le compte d’une possible timidité et d’un temps nécessaire d’adaptation à l’école. Il aimait aller à l’école, il jouait, il avait des copains, il apprenait… Par la suite, nous n’avions plus été alertés sur le comportement de Léo ; c’était en période post-Covid avec peu de contact avec l’institutrice. À cette réunion, on nous a dit que Léo ne parlait pas du tout, même pas un bonjour, un merci, un au revoir, nous nous en sommes inquiétés parce qu’il n’était pas du tou t comme cela à la maison.”

Un trouble de l’anxiété

La mère de famille consulte divers professionnels qui ne parviennent pas à mettre des mots sur cette souffrance et détresse de l’enfant ou pensent que cela passera avec le temps… Elle effectue également des recherches sur internet et tombe finalement sur “le mutisme sélectif”, un trouble de l’anxiété qui se caractérise par une incapacité à parler dans certains contextes sociaux avec les autres enfants et/ou les adultes, pendant plus d’un mois, sans difficulté à s’exprimer à la maison ou avec les proches. “Lorsque j’ai découvert les symptômes et les troubles associés au mutisme sélectif, j’y ai directement reconnu Léo”, ajoute Jenna Duponchelle. “À ce moment-là, il faisait de très grosses crises de décharge, il n’était pas encore propre et il présentait aussi un trouble alimentaire… Tout était lié, et cela nous a permis de mieux comprendre le comportement de Léo.”

Retour chez les spécialistes, mais à nouveau sans réponse ou solution concrète. “Le mutisme sélectif reste un trouble de l’anxiété très méconnu, même au niveau des professionnels. Au fil de mes recherches notamment sur des sites anglo-saxons, et de discussions avec d’autres parents confrontés à cette situation, j’ai découvert une thérapie cognitivo-comportementale pour, en quelque sorte, désensibiliser Léo de la phobie qui était celle de parler à l’école. Cela consistait à se rendre à l’école avec lui pour y passer un petit moment, dans un premier temps seul en classe, puis en ajoutant l’un ou l’autre copain, l’institutrice, et finalement les autres élèves. C’est une thérapie qui fonctionne bien pour beaucoup d’enfants, mais cela n’a pas été suffisant pour Léo qui ne parlait toujours pas, et dont les troubles du comportement persistaient.”

Le 14 mars 2023, les premiers mots de Léo à l’école

Les parents continuent à frapper à toutes les portes pour sortir le petit garçon de son mutisme sélectif. “Nous avons enfin réussi à obtenir un rendez-vous chez un pédopsychiatre et un neuropédiatre. On nous a alors conseillé un médicament, explique Jenna Duponchelle. Ce n’est bien sûr pas de gaieté de cœur que nous avons commencé cette médication, mais il faut reconnaître que l’on a rapidement vu le changement après avoir combiné la médication à la thérapie cognitivo-comportementale.”

Le 14 mars 2023, Léo prononce ses premiers mots à l’école. “Lorsque j’ai été le rechercher, il était content de pouvoir dire : “J’ai parlé à l’école, sans maman. La peur, elle s’est enlevée ; elle est partie d’un coup…” Par la même occasion, les couches n’étaient plus qu’un souvenir. Aujourd’hui, Léo vit une scolarité sereine et apaisée. “Il parle comme les autres enfants”, se réjouit la mère de famille. “Au niveau du médicament, il est en phase de sevrage et devrait pouvoir l’arrêter totalement d’ici peu…”

Une association et une séance d’information

Après avoir vécu ce parcours du combattant pour comprendre le trouble de leur fils et l’aider à le surmonter, les parents ont créé une association “Mutisme sélectif Belgique”. “Il en existe déjà en France, ou en Flandre, mais il n’y avait rien en Wallonie, relève Jenna Duponchelle. On veut pouvoir partager notre expérience et permettre aux familles confrontées à cette situation de trouver facilement des informations sur les signes et les solutions face à ce mutisme sélectif. C’est un trouble de l’anxiété qu’il faut prendre en main le plus tôt possible… Le mutisme sélectif toucherait un enfant sur 150, et peut-être davantage vu que des petits enfants passent sous les radars et ne sont pas détectés à temps, ce trouble étant méconnu.”

Pour sensibiliser les parents, mais aussi tous les acteurs de l’enseignement, PMS, logopèdes et professionnels de la santé, l’association organise une séance d’information, le mercredi 11 octobre à 18 h, au Collège Notre-Dame de Tournai, à la salle Le Forum (30, rue des Augustins à Tournai).

Jenna Duponchelle, présidente de l’ASBL Mutisme sélectif Belgique, sera accompagnée de l’équipe pédagogique de l’école Saint-Joseph de Vezon. Seront également présent : le docteur André Denis (pédopsychiatre) qui abordera la question de l’angoisse et de l’anxiété chez l’enfant ainsi qu’Éric Uyttebrouck (cofondateur d’Ouvrir la Voix et membre de l’ASBL) qui présentera le mutisme sélectif. Gratuit, mais sur inscription (info@mutismeselectif.be).

Sur Facebook : Mutisme sélectif Belgique