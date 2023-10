L’extension de l’Intermarché à Celles ouvrira en mars 2024 : “La surface va passer de 700 à 1 200 m2”

”Ce sont les travaux du nouveau lotissement du quartier”, lisait-on sur la toile. Perdu ! Il s’agit bien de construire une nouvelle surface pour le supermarché de Celles. “On augmente la superficie de 40-50 %", confie Amélie Ronse, à la tête de plusieurs magasins Intermarché en Wallonie picarde. “La surface va passer de 700 à 1 200 m2. Les travaux doivent normalement durer un peu plus de cinq mois pour s’achever début mars.”

Le chantier n’aura que très peu de conséquences sur le magasin jusqu’à la fin de l’hiver. “Il restera ouvert pendant presque toute la durée des travaux et fermera seulement deux semaines avant l’ouverture du nouveau bâtiment, de manière à organiser le transfert du matériel et des marchandises”, poursuit la responsable du magasin.

La famille Ronse gère plusieurs magasins Intermarché de la région. À Celles, ce chantier d’extension permettra d’abandonner pour de bon des rayons étroits pour aérer la surface disponible. “On disposera d’un espace plus grand et plus agréable pour les clients et notre personnel. L’autre enjeu sera de miser davantage sur les produits frais et locaux. C’est une marque de fabrique dans nos magasins et c’était surtout une demande de la clientèle, qui apprécie le fait de retrouver des producteurs locaux dans nos rayons”, détaille encore Amélie Ronse.

Des investissements qui prouvent que la seule grande surface celloise fonctionne à plein régime. “Il faut confirmer cela avec cette extension”, conclut la responsable.

Orcq : Rendez-vous le 21 novembre pour l’inauguration

Des différents magasins Intermarché de la famille Ronse, un autre supermarché est en plein chantier pour le moment. À Orcq, le gros œuvre est terminé et l’ouverture de l’extension est prévue “pour le 21 novembre prochain”, confirme Amélie Ronse.

Les travaux avaient commencé en juin et permettent de passer d’une surface de 900 à 1 450 m2. La vocation du magasin d’Orcq ? Faire la part belle aux produits locaux, également.