Le conseil de zone de secours de Wallonie picarde n’a pu se tenir, faute de bourgmestres présents…

En effet si le collège de la zone de secours de Wallonie picarde a pu se tenir, le conseil organisé dans la foulée a été vite écourté par manque de bourgmestres présents. Seuls Tournai, Péruwelz, Mouscron, Rumes, Pecq, Brunehaut, Comines et la province du Hainaut étaient représentés. “Sur les 19 représentants, il en faut au moins 11 présents (NDLR : ils étaient 8, ce mardi matin) pour que le quorum soit atteint et que des décisions puissent être précises”, explique le bourgmestre de Tournai, et président de la zone de secours qui déplore aussi cette situation qui n’en est pas à sa première.

Pour l’engagement d’un nouveau commandant de zone

”Lors du précédent conseil de zone, nous étions déjà en nombre insuffisant pour la tenue de la réunion, et il avait fallu en reprogrammer une, en urgence, la semaine suivante pour pouvoir approuver le lancement d’une procédure de recrutement de personnel, ajoute Paul-Olivier Delannois. Cette fois-ci, il y avait la question du remplacement du commandant de zone (NDLR : après le départ d’Olivier Lowagie en décembre 2022) à l’ordre du jour, et donc, du coup, il faut à nouveau reprogrammer un conseil la semaine prochaine, en espérant que les bourgmestres seront présents en nombre pour pouvoir enfin lancer l’appel à candidature…”

Pour Paul-Olivier Delannois, cette situation reflète les difficultés organisationnelles d’une telle zone de secours qui regroupe 19 communes. “Il est compliqué de réunir tous les bourgmestres ; il y en a qui ont déjà une réunion prévue, d’autres qui ont un autre empêchement ou qui tout simplement ne s’intéressent pas à la zone de secours… Et souvent, ce sont qui sont absents qui critiquent pendant que c’est moi, toujours présents aux conseils mais aussi aux réunions de concertation ou autres, qui me prend le mécontentement des pompiers et des syndicats en pleine figure… Cela commence à devenir pesant, et d’ailleurs si je suis réélu comme bourgmestre de Tournai, je ne pense pas que je me représenterai comme candidat à la présidence de la zone de secours ! Il faut que cela change, tout comme le financement d’une telle zone de secours que les communes ne peuvent plus supporter… alors qu’il faut pouvoir continuer à assurer la sécurité de nos citoyens.”