Un incendie s'est déclaré dans une pépinière à Brunehaut

Les services de secours de Wallonie picarde ont été alertés mardi, peu avant 02h00 du matin, qu'un incendie s'était produit dans un bâtiment de la rue du Paradis dans le village de Lesdain. Cette localité est spécialisée depuis plusieurs générations dans les pépinières et la production de plantes et d'arbres de diverses essences. Venant de diverses casernes, deux autopompes, cinq camions-citernes, un camion-échelle, une ambulance en prévention et un véhicule de commandement ont été dépêchés sur place.