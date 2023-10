Après le décès de six personnes l’été dernier à la sortie de l’échangeur de Marquain (A17), le ministre Henry y envisage des aménagements

Face à ces accidents à répétition, la dangerosité de l’échangeur est pointée du doigt. Le député wallon, Jean-Luc Crucke (Les Engagés) a interpellé le ministre de la Mobilité Philippe Henry (Écolo) sur de possibles aménagements envisagés pour sécuriser davantage les lieux.

Un Lidar y a déjà été installé ; quelque 858 automobilistes ont été verbalisés et 109 se verront infliger un retrait de permis. “La demande de placement avait été faite dans un objectif préventif afin que les usagers locaux, principales victimes des derniers accidents, puissent assimiler la retrogation de vitesse imposée à cet endroit”, précise le ministre.

Philippe Henry signale que des contacts ont été pris entre son cabinet et les services de police des autoroutes afin de trouver des solutions à cette situation problématique. “La discussion fut fructueuse, puisque plusieurs pistes de solutions se sont dégagées, telles que l’installation de bandes sonores, la rehausse des murs Jersey en béton ou le placement de signalisation lumineuse.”

Une commission provinciale de la sécurité routière s’est également tenue cette semaine, et les différentes pistes y ont été évoquées. “Les décisions qui seront prises pourront rapidement être mises en œuvre par le SPW Mobilité-Infrastructures, puisque des budgets prévus à cet effet sont disponibles, assure le ministre Philippe Henry. On n’est en effet pas, a priori, sur des budgets extrêmement élevés, tant pour le réseau structurant que pour le réseau non structurant.”