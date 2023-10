Fauchage tardif : Le budget existe, mais des problèmes administratifs empêchent l’entretien des routes dans la région de Celles

”Quel n’a pas été leur étonnement de les entendre dire qu’il n’y avait pas de budget prévu pour l’entretien et le fauchage”, s’épanche Jean-Luc Crucke auprès du ministre Henry. “Vous pouvez sans difficulté comprendre la perplexité des élus. Est-ce possible qu’il n’y ait pas de budget prévu ?”

À juste titre, le député évoque la question de la sécurité routière. Le ministre Henry lui répond : “Contrairement aux déclarations que vous apportez, des budgets sont bien prévus pour l’entretien des voiries, qu’elles soient du réseau structurant ou du réseau non structurant. La cible budgétaire prévue pour l’entretien des espaces verts des voiries du district d’Ath est de l’ordre de 350 000 euros”, explique le ministre.

La suite du message du ministre se veut pourtant moins rassurante. “À la suite de problèmes administratifs et risques de recours importants, la notification des résultats des marchés relatifs à ces marchés d’entretien n’a pu être réalisée à ce jour. Néanmoins, afin d’assurer la sécurité des usagers, les agents du district entretiennent les carrefours et autres endroits où la visibilité est réduite. Tout comme vous, je regrette cette situation et j’ai même adressé des instructions à cette direction afin d’établir des règles de suivi plus rigoureuses de ces marchés pour que cette situation ne se reproduise plus. Dès lors, il ne s’agit pas d’un problème budgétaire”, précise le ministre.

La réaction de Jean-Luc Crucke ne s’est (évidemment) pas fait attendre.

”Il y a au moins une bonne nouvelle : les budgets existent, mais ils ne sont pas utilisés parce qu’il n’y a pas eu de bail d’entretien. Depuis longtemps, je pense que l’on pourrait résoudre ces situations en les confiant aux communes, moyennant rémunération de celles-ci pour la mission”, conclut le député des Engagés.