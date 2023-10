Jennifer a quitté le monde bancaire pour changer totalement de vie et animer des ateliers : La pâtisserie, pour la Tournaisienne, “C’est du gâteau !”

Alors que sa réputation n’est plus à faire auprès de ses clients, Jennifer a récemment relevé un tout nouveau challenge : celui de composer des créations sucrées à base des produits de la marque Couplet, bien connue pour sa cassonade, pour représenter la marque lors de salons internationaux. L’entreprise brunehautoise a souhaité faire appel à la Tournaisienne pour sublimer les produits Couplet dans des pâtisseries alléchantes qui devront être exposées. “Ils souhaitaient une touche de modernité et de féminité, explique Jennifer Roberte. Une des représentantes de la marque avait été invitée à participer, de manière privée, à l’un de mes ateliers. Nous avons sympathisé et elle a parlé de moi chez Couplet. Quand j’ai reçu la proposition je me suis dit que je ne pouvais vraiment pas refuser. Ils ont des salons en Allemagne, en Italie, à Dubaï, Shanghai… Mes ateliers étant déjà prévus plusieurs mois à l’avance, je ne pouvais pas les annuler pour participer aux salons, mais j’ai malgré tout accepté de créer des pâtisseries pour Couplet. “

Un premier essai concluant

Pour présenter la crème au beurre, Jennifer a choisi de réaliser des cupcakes fleuris. ©EdA

Éclairs, cupcake, cookies, sablés et autres petits gâteaux… Jennifer a multiplié les gourmandises colorées pour attirer l’œil des entrepreneurs et des grands chefs. “J’ai l’occasion de voir ce que faisait Couplet pour ses salons auparavant, et les réalisations étaient très classiques. J’ai montré à l’équipe que l’on pouvait, pour que ce soit plus joli, colorer le sucres glace sur les éclairs, par exemple. J’ai préparé essentiellement des pâtisseries que je maîtrisais, bien que je devais utiliserdes ingrédients que je travaille peu, comme la crème au beurre. La particularité de l’exercice était d’élaborer des pâtisseries qui doivent rester physiquement agréables à regarder plusieurs jours, bien qu’elles ne soient peut-être plus bonnes à manger”, s’amuse Jennifer.

Jennifer a travaillé le glaçage dans des couleurs féminines. ©

Les petits gâteaux de la Tournaisienne ont été pour la première fois exposés ce samedi dans le salon Anuga à Cologne (Allemagne). “Entre les ateliers et la dizaine de créations que j’ai dû réaliser pour Couplet, je crois bien que j’ai fait des journées de quinze heures de travail. J’ai eu un premier retour de Couplet qui était très satisfait des pâtisseries. Le stand attire les regards comme c’était souhaité”, se réjouit Jennifer qui réitérera l’expérience pour trois autres futurs salons.

Prédestinée au monde des pâtisseries

Pour cette ancienne employée du secteur bancaire, travailler un jour dans le monde de la pâtisserie n’a pas toujours été une évidence et pourtant Jennifer se formait déjà, pour son loisir, auprès des plus grands. “Mon mari, connaissant ma passion pour la pâtisserie, m’avait offert une formation Callebaut (les chocolats), réservée aux professionnels. Malgré mon bagage, ils m’ont acceptée et j’ai fait mes preuves comme les autres et j’ai vraiment accroché. Je n’ai pu faire autrement que de m’inscrire à d’autres formations par la suite !”, sourit la pâtissière.

C’est seulement après un atelier pâtisserie improvisée pour une connaissance que Jennifer a su quelle était sa voie. “J’étais tout sourire en rentrant de cette première expérience. Mon mari m’a fait comprendre que c’était dans ce genre d’activité que je devais me lancer”, se souvient Jennifer.

La Tournaisienne tenu a obtenu son diplôme de pâtisserie-boulangerie et s’est lancée. Elle a commencé par des ateliers pour enfants chez elle dans sa cuisine, a rapidement reçu des demandes pour des adultes et a fini par s’installer dans un véritable atelier. “J’ai tout d’abord loué la cuisine de l’épicerie Chéri, mais ce n’était pas très pratique, j’y amenais tous les soirs mon matériel. J’ai ensuite pu utiliser l’un des bâtiments qui était destiné à la pharmacie de mon mari, sur le boulevard Eisenhower. Quand le local a dû être réquisitionné pour la pharmacie, je suis allée dans l’une des réserves, à la rue du Viaduc. J’ai déménagé en avril dernier. Le local est beaucoup plus grand est pratique. Désormais chacun des participants a son matériel rangé sous son plan de travail ainsi que des prises, un vrai plus ! Je peux également accueillir huit personnes plutôt que six quand le thème de l’atelier le permet.”

Jennifer organise des ateliers pour enfants le mercredi après-midi et des ateliers pour les adultes le soir en semaine. “Je lance les inscriptions trois mois à l’avance. En 24 heures, généralement, tout est déjà complet”, assure Jennifer. La pâtissière réalise aussi des séances pour des groupes privés sur demande.

”Les préparations sont accessibles à tout le monde parce que je suis attentive à chacun pour que tous rentrent chez eux avec une pâtisserie réussie.”

Assez technique, c’est l’atelier macaron de Jennifer qui connaît toujours le plus vif succès.