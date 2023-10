Accident sur l’Escaut à Tournai : Le pont Notre-Dame a été heurté par une péniche et est maintenu en position haute

On a déjà connu des incidents plus sérieux. Il y a une bonne dizaine d’années, la rambarde du pont levant avait été sérieusement endommagée par un bateau. Ce jeudi, après qu’une péniche a heurté le pont abaissé trop tôt apparemment, on pouvait à peine identifier une trace du choc sur l’ouvrage. La péniche, quant à elle, a pu reprendre sa navigation après un constat opéré par un agent de la police domaniale.