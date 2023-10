François Lebrun siégera comme indépendant au conseil communal de Tournai : “Je n’étais plus en accord avec les visions d’Ensemble”

Mais il siégera comme conseiller communal indépendant et non parmi ses colistiers du mouvement citoyen. En raison d’une subtilité du règlement communal, il sera repris lundi sous l’étiquette du groupe politique avec lequel il a été élu. C’est après sa prestation de serment que le citoyen de Froyennes aura l’occasion de demander officiellement que soit actée, à l’occasion du conseil communal suivant, sa volonté de siéger comme conseiller communal indépendant.

François Lebrun n’est plus le président d’Ensemble depuis fin 2022 ; il avait cédé le flambeau à Jean-Michel Van de Cauter. En janvier 2023, il avait claqué la porte du mouvement. “Ce n’est aucunement pour des raisons de conflit entre personnes mais pour des raisons idéologiques, car je n’étais plus en accord avec les visions d’Ensemble. Je ne me retrouve plus dans cette liste d’ouverture qui a pris une coloration trop Engagés (NDLR : ex-cdH) à mon goût”.

François Lebrun avait bien failli, en 2018, siéger sur la liste MR, rappelle-t-il. “J’étais candidat et c’est au dernier moment que j’avais signé chez Ensemble pour faire plaisir à des fondateurs du mouvement”.

L’ex-membre des jeunes libéraux n’a jamais caché ses convictions libérales. “J’étais bleu sur cette liste d’ouverture, je l’ai toujours assumé. Je retournerai d’où je viens”.

Il n’est donc pas impossible de le voir sur la liste MR aux prochaines élections. A-t-il hésité à laisser sa place à quelqu’un d’autre de la liste Ensemble au sein de l’hémicycle politique tournaisien ? “Non. Je vais y aller, par respect pour les personnes qui ont voté pour moi”.

Benjamin Brotcorne est philosophe par rapport à la situation. “Je n’ai pas d’état d’âme par rapport à ça. Ainsi va la vie de toutes les listes : certains la quittent et d’autres arrivent. François avait quitté le mouvement il y a quelques mois et c’est logique qu’il siège comme indépendant. Il y a du respect entre nous, et aucune animosité. Simplement, il se sent aujourd’hui plus attiré par un parti que par une liste locale et plurielle”, explique le chef de file d’Ensemble au conseil communal. “Les règles du jeu n’ont pas changé au sein d’Ensemble, et elles ne changeront pas à l’avenir : nous continuerons à rassembler des personnes issues de toutes tendances”.