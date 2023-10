Après le plongeon d'une voiture dans l’Escaut à Tournai, l'absence de rails de sécurité sur le quai Donat Casterman pose question

Renseignement pris auprès du bourgmestre de Tournai, Paul-Olivier Delannois, c’est le SPW – PACO (Port Autonome du Centre et de l’Ouest) qui est responsable de cette zone, et non la Ville de Tournai.