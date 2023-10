Le Tournaisien tente d’arnaquer sa victime et lui laisse son numéro de téléphone et son compte bancaire : “Monsieur n’est pas le roi de l’arnaque…”

Lorsque la destinataire a tenté de contacter le numéro avec lequel le message avait été envoyé, elle est tombé par chance sur une messagerie vocale indiquant un nom et un prénom. Elle retrouve son correspondant sur les réseaux sociaux et lui écrit. Ce dernier a tout d’abord nié son implication, affirmant que son téléphone avait été volé. Un mensonge qu’il fut forcé d’avouer car le numéro de compte mentionné dans le SMS était belle et bien le sien.

L’homme a également piraté l’application bancaire d’une de ses anciennes camarades de chambrée de l’hôpital psychiatrique pour lui voler plus de 2000euros. Le procureur du roi requiert une peine de huit mois de prison et 200 euros d’amende “mais je ne m’opposerai pas à un sursis ou à une peine de travail”, a-t-il ajouté.

L’avocat du prévenu plaide d’une suspension de la peine, arguant que son client n’est pas “le roi de l’arnaque” et qu’il souffre de troubles bipolaires, ayant déjà séjourné à plusieurs reprises dans des hôpitaux psychiatriques.

Son avocat insiste : “la peine de travail ne serait pas une alternative adaptée à la situation de Monsieur, tenant compte de ses antécédents médicaux et de sa condition mentale. S’il ne preste pas ses heures, la peine de prison sera directement appliquée, mais sa place n’est pas en détention.”

La présidente du tribunal rendra son jugement le 16 novembre.