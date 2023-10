Ces interpellations ont permis de saisir 688 grammes de marijuana, 205 grammes de haschich, plus de 4500 euros, des GSM et des balances de précision.

Un individu, observé alors qu’il procédait à une vente de produits stupéfiants, a été présenté devant le juge d’instruction. Il a été libéré sous conditions.

Interpellations à proximité de dancings

Le week-end dernier, dans le cadre d’opérations menées dans et aux abords de dancings, la police interpellé des vendeurs de drogue. Un homme était en possession de près de 1000 euros, de 25 grammes de speed, 262 pilules d’XTC, de 9 grammes de MDMA, de 12 grammes de cocaïne et de 22 grammes de kétamine. Lors d’une perquisition menée dans son domicile, d’autres quantités de drogue ont été saisies. Ce dealer a été présenté devant un juge d’instruction et a été relaxé sous conditions.

Durant la nuit de samedi à dimanche, cinq autres individus, dont deux mineurs, ont été interpellés en cours de soirée. Des stupéfiants étaient vendus depuis un véhicule sur le parking du dancing. Outre, la voiture, ont été saisis 88 pilules d’XTC, 45 grammes de kétamine et 450 euros.

Un mandat d’arrêt a été délivré à l’encontre d’un individu majeur. Les mineurs ont été présentés devant le juge de la jeunesse et l’un d’entre eux a été placé en IPPJ.