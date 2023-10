Agressions, meurtre, accidents de la route,... Les victimes et leurs proches peuvent être épaulés par l'assistance policières en WAPI

Particularité de ce dramatique fait divers ? Les nombreuses personnes qui assistent à la scène. Un témoin évoque rapidement une "scène d’horreur" et des images "qui ne pourront jamais s’effacer." de sa mémoire.

Si nous avons choisi cet exemple pour introduire notre question des lecteurs, ce n’est pas un hasard. Les témoins directs de ce drame étaient nombreux. Tous ont pu et peuvent encore solliciter le soutien du SAPV, le Service d’Assistance Policière aux Victimes. "Nous sommes intervenus pour les personnes qu’on appelle les impliqués ", explique Dominique Debrauwere, le chef de corps de la police du Tournaisis. Le divisionnaire distingue les "impliqués" au premier degré (victime, suspect) et ceux au second degré, dont les témoins directs.

Reprenons l’exemple du drame de Péronnes. La police n’a évidemment pas entamé un suivi psychologique auprès de tous les festivaliers. Mais elle a proposé ses services pour toutes les personnes qui ont vu l’inqualifiable.

"Dans les 24 ou 48 heures qui suivent une intervention d’ampleur, nous posons automatiquement la question du suivi aux victimes et aux impliqués. S’il n’a pas été réalisé, nous le proposons", reprend le commissaire Debrauwere.

Pour la zone de police du Tournaisis, le SAPV se compose de trois membres. La zone de Mouscron fait encore plus fort avec un effectif de six personnes: deux psychologues, deux assistants sociaux et deux policiers. "On ne l’appelle plus seulement le SAPV mais le pôle psychosocial car il reprend une mission élargie", confie Magali Delannoy, la porte-parole de la police hurlue. Étoffer autant ce service résulte d’un choix de la police de Mouscron.

Décliner puis accepter le soutien psychologique

Reste que l’assistance "de base" est reprise dans les six fonctions du service minimal à la population, déterminées dans une circulaire d’octobre 2001. "Le fonctionnaire de police est souvent la première personne à entrer en contact avec la victime et a par conséquent l’obligation de lui assurer un accueil adéquat ainsi qu’un soutien émotionnel. Chaque corps de police locale doit disposer d’un collaborateur spécialisé", détaille cette circulaire.

Un système de garde plurizonal est organisé, de manière à répondre le plus promptement et le plus efficacement possible après chaque fait dramatique. "Le policier qui se déplace sur l’intervention est la porte d’entrée de ce service. Il propose automatiquement à tous les intervenants… s’il y pense. Ce n’est pas systématiquement le cas, mais les manquements sont assez rares", reprend la porte-parole de la zone de Mouscron. "Encore faut-il que le témoin en état de choc soit identifié. Ce n’est pas toujours le cas", souligne Dominique Debrauwere.

Forts de leur expérience sur le terrain, nos deux interlocuteurs identifient un élément important dans le cas d’un fait divers majeur. "Parfois, le choc instantané provoque un mécanisme de défense. La personne sollicitée par notre service d’aide va décliner la proposition. Mais le rempart qu’elle se crée sur le moment peut s’effondrer ensuite", explique le chef de corps tournaisien. Le cerveau fonctionne comme le corps. "Les douleurs peuvent se réveiller, via un choc post-traumatique. On peut encore réagir et intervenir plus tard", confirme Magali Delannoy. "De toute façon, on assure le suivi des faits marquants pour être certain de ne laisser personne dépourvu."

Policier déjà au XXe siècle, Dominique Debrauwere peut mesurer l’amélioration de ce service aux victimes, aux proches et aux témoins. "L’évolution est réelle. C’est un service qui facilite l’écoute. Je me souviens d’une époque pas si lointaine où seul le policier partait annoncer un décès à la famille. Aujourd’hui, il est forcément accompagné d’une personne qui gère l’aspect psychologique. C’est une avancée importante", précise le divisionnaire.

Cette aide (providentielle) est-elle encore trop méconnue ? "On compte sur la bonne attitude d’un policier en intervention pour la faire connaître. Mais il y a aussi le réseau (voir encadré) des structures avec lesquelles nous travaillons. On peut toujours faire mieux. Mais le SAPV n’est pas l’organe qui s’occupe du suivi à long terme", conclut la commissaire Delannoy.

Reste qu’avec six travailleurs à temps plein, la zone de police de Mouscron y met les moyens humains. Et ça ne peut qu’être positif…