Zéro euro de susbide : le festival Les Gens d’Ere est de nouveau snobé par la Fédération Wallonie Bruxelles

L’avis négatif de la Commission Musique (un autre dossier avait été refusé en 2019) porte sur quatre critères. Trois sont remplis mais pas le quatrième. “Ce critère portant sur la qualité artistique et culturelle, n’est pas du goût des membres de la Commission”, déplorent Gwen Vanzeveren et ses amis organisateurs. En quelques lignes, la commission met en avant une “programmation trop mainstream et un manque d’originalité dans la programmation d’artistes issus de Fédération Wallonie Bruxelles (FWB)”.

Des arguments qui laissent les Gens d’Ere stupéfaits. “Pour comprendre cet argument, il faudrait que la Commission nous donne sa définition de programmation mainstream. Si cela signifie que ce sont des groupes qui passent régulièrement sur les ondes radios ou TV et qui en touchent des royalties, nous leur proposons d’en discuter avec Piano club, Sonnfjord, Jeff Danès, Uncle Waldo, Tanaé, Beautiful Badness, Black Peper Plane, Faon Faon, Elia Rose, Blanche, Antoine Delie, Youssef Swat, Simon Delannoy, Lemon Straw, Doria D, Ykons, Zidkan, Skarbone14, Minno, Nceka, Timcee, Antoine Armedan, Goodby Fortune Tellers, etc. Autant d’artistes que nous avons fait découvrir à notre région et qui sont loin de vivre de leur passion”.

19 groupes FWB en 2023, dont cinq de Wapi

En 2023, rappellent les organisateurs tournaisiens, l’affiche du Festival comptait 19 groupes FWB (dont cinq originaires de Wallonie picarde) sur les 22 groupes programmés. Soit une affiche à 85 % FWB. “Quel festival attirant plus de 25.000 spectateurs peut en dire autant ? Dans le top 10 des festivals les plus subsidiés par la FWB, la moyenne de la proportion d’artistes FWB à l’affiche de ces festivals était inférieure à 30 % !”

La demande tournaisienne portait sur un montant de 40 000 € pour un budget global de 917 000 €. En 2020, l’enveloppe octroyée par la FWB à 42 festivals de musiques était de 1 383 722 €. “Certains festivals, portés par des opérateurs privés, reçoivent plus de 100 000 € par an (315 000 € pour les Francos de Spa), d’autres 50 000 € pour une fréquentation de 3500 personnes…”

Le comité d’Ere estime que les arguments avancés par la Commission Musique semblent à géométrie très variable. “Sachant que les membres de cette Commission sont eux-mêmes organisateurs de festival et donc potentiellement bénéficiaires des subventions accordées, on peut légitimement se demander si les arguments et les décisions proposées n’apparaissent pas comme un raisonnement visant à garder les moyens octroyés dans un entre-soi, histoire de ne pas devoir partager le gâteau… Et l’on peut également se poser la question du rôle et de l’utilité d’une ministre de la Culture (NDLR : l’écolo Bénédicte Linard) qui semble suivre aveuglément les avis d’une Commission sans remettre en cause des avis dont la subjectivité et le manque de cohérence laissent pantois”.

”Tout un fragile équilibre financier mis à mal”

Le comité organisateur n’a eu de cesse de mettre en avant l’investissement associatif de son festival auprès de la commission. En vain. “Depuis plus de vingt ans, le comité s’est toujours appuyé sur la richesse de l’investissement bénévole de ses membres afin de développer un concept convivial, attractif et surtout accessible financièrement. L’objectif de la demande était d’obtenir une subvention permettant de poursuivre le développement du Festival tout en continuant à pratiquer des tarifs accessibles. L’affiche est susceptible d’attirer un large public familial pas nécessairement habitué à ce type d’événement. La subvention demandée devait permettre d’équilibrer les comptes, sachant que jusqu’à présent, l’ensemble du festival est principalement financé sur fonds propres (90 %)”.

Chaque année, l’organisation d’un tel événement est un risque financier conséquent : le cachet des artistes explose, les normes de sécurité sont de plus en plus drastiques… “Chaque année, faute de soutien, des événements de qualité doivent mettre la clé sous le paillasson. À ce rythme-là, d’ici cinq ans, il ne restera que quelques (très) grosses organisations, dont la programmation sera certainement très mainstream…”

Pour rappel, la dernière édition a accueilli plus de 25 000 festivaliers sur trois jours. “En une quinzaine de lignes rédigées par la commission pour justifier son choix, c’est tout un fragile équilibre financier qui est mis à mal et qui remet en cause la survie même d’un événement”.