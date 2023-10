Ath : alcoolique et impulsive, elle frappe les policiers et menace “de faire intervenir Charles Michel”

Elle est poursuivie pour plusieurs scènes qui se sont déroulées en 2022 alors qu’elle habitait à Ath. Des rébellions, des coups, le vol de vasques et d’un paillasson, d’un GSM aussi ou encore la mise hors d’usage d’un véhicule.

”J’avais des problèmes avec mes voisins. Je ne supportais plus ça et je me laissais aller. En même temps, j’avais peur. La voisine tapait dans les murs et disait que je devais retourner dans mon pays. À un moment, j’ai demandé à aller dans une maison de santé, en journée. Ça me faisait voir un peu autre chose.”

Vitoria avait déjà été inquiétée en 2011 pour coups et en 2013 pour rébellion. Elle a aussi évoqué son enfance difficile marquée par des violences sexuelles.

La partie civile indique que quand les forces de l’ordre sont arrivées lors d’une des scènes, elles ont aperçu une dame en petite culotte en train de frapper un homme d’1m90 avec un bout de bois.

"Madame n'est pas une grande amie des services de police."

Le ministère public a mis en avant les problèmes d’alcool et d’impulsivité de la prévenue, qui semble avoir aussi un souci avec les policiers. “Ils ne sont pas payés pour faire face à de tels comportements. Ivre morte, elle a craché sur eux. Elle leur a mis des coups aux jambes lors de son transfert, a tenté de les mordre et les a insultés. À plusieurs reprises, elle a dit qu’elle connaissait l’ex-Premier ministre Charles Michel, qu’il allait intervenir et que les policiers allaient en prendre plein la gueule ! Madame n’est pas une grande amie des services de police.”

Le ministère public assure que les policiers en avaient marre d’intervenir pour tenter de la calmer. “Par le passé, elle avait porté des coups à un officier ministériel. Je requiers 2 ans avec sursis probatoire.”

La défense décrit sa cliente comme une écorchée vive. “En 2018, elle a été victime d’un AVC et souffre aussi de la céphalée de Horton, une maladie d’une partie du visage qui cause les plus vives douleurs qu’un être humain puisse connaître. Nous sollicitons une peine de probation autonome ou un sursis probatoire.”

Jugement le 14 novembre.