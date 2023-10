Tournai : lors d'une altercation, il brise la vitre d'un véhicule mais assure "ne pas s'en être rendu compte"

Cet enchaînement agace l’individu qui se met à klaxonner. "Le conducteur s’est arrêté. On a échangé des gestes. Il a continué à bloquer la route. Je suis sorti de ma voiture. J’ai donné un coup dans sa vitre, mais je ne me suis pas rendu compte sur le moment que je l’avais brisée. L’homme a pris un objet. Rapidement, j’ai pris peur et ai pris la fuite pour éviter le conflit."

La présidente interpelle le prévenu sur la destruction qu’il conteste. "Comment peut-on ne pas entendre qu’on casse une vitre ? Avez-vous lu l’audition de la personne témoin ? Cela n’est pas rien comme comportement. D’autant que dans votre audition, vous disiez que l’automobiliste était l’auteur du coup donné dans son propre carreau." Il répond que, sous le coup de l’adrénaline lors de l’altercation, il n’a pas fait attention.

Celui-ci encourt un an de prison. La défense demande une suspension du prononcé ou une peine de travail pour ne pas entacher son casier judiciaire vierge. Le jugement sera rendu le 13 novembre.