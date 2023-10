La bibliothèque de Templeuve doit fermer ses portes pour l’hiver, faute de chauffage

”Comme l’an dernier, nous sommes contraints de prendre cette mesure, faute de pouvoir garantir de bonnes conditions d’accueil du public et du personnel, précise l’échevine de la Culture, Sylvie Liétar. En effet, il n’est pas possible de chauffer les locaux de la bibliothèque vu que la chaudière ne fonctionne plus. Et on ne va pas engager des dépenses importantes sachant que la Ville de Tournai espère revendre à un investisseur le château de Templeuve (NDLR : en bien triste état). C’est la raison pour laquelle nous avons récemment acquis la partie du domaine qui n’était pas encore propriété communale.”