Le Centre Européen de Langues Parlées à Mouscron connaît un second souffle depuis qu'il est installé dans son nouveau QG

Axer sur le jeu et la discussion

Le second souffle est réel et tant mieux. La raison ? Pour la première année, le CELP s’ouvre aux personnes majeures. “Septembre constituait la première rentrée chez les adultes. Nous avons quatre classes : une pour l’anglais, une pour le néerlandais et chose plus étonnante, deux pour l’italien. Au total, ça fait environ 25 personnes.” À cela, il faut rajouter les adolescents (une classe de six élèves) et les enfants évidemment. Ils sont 60 à fréquenter le CELP pour un semestre. “Sur un an, ça correspond donc à 120-140 élèves, plus ou moins”, rapporte Valérie Courouble.

Classe, élève : voilà un langage bien scolaire. Pas tout à fait en phase avec l’ambiance que veut instaurer la directrice pendant les heures de cours (encore un mot qui ne colle pas tout à fait à l’identité du CELP). “On essaye de ne pas rester dans une mentalité trop scolaire. D’abord pour que les enfants fassent bien la différence entre ce qu’ils étudient en classe et ce qu’ils apprennent ici. Mais aussi pour axer davantage sur la discussion et le jeu. Tout le monde aime jouer, même les adultes”, estime Valérie Courouble.

Raison pour laquelle le CELP ne gonfle pas trop les groupes. Le nombre maximum d’élèves ? “Douze pour faciliter le jeu. Au-delà, c’est trop.”

Le mariage CELP – CEE suit donc une certaine logique et le principal obstacle (bien discerner l’école de l’ASBL dans la façon de donner les cours) n’en est plus un. Tout est réuni pour que l’association coule des jours heureux dans son nouveau QG. Alors merci et dank u, à l’ASBL pour son implication et à la Ville de Moucron de croire en cette structure. Plus important encore, thank you et grazie aux enseignants, bénévoles ou non, qui transmettent leur savoir.

Infos&inscriptions : celp.mouscron@hotmail.com et/ou +32/473.30.41.41