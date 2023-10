La Wallonie picarde n’échappe pas au déclin du textile à cause de l’été indien : “Nous avons au moins perdu 50 % de notre chiffre d’affaires”

De nombreux magasins de vêtements mais aussi de chaussures sortent déjà mi-août leurs collections – alors que la saison estivale s’est étendue cette année jusqu’à mi-octobre. “Nous avons au moins perdu 50 % de notre chiffre d’affaires en septembre, estime l’équipe Mod au Féminin, au zoning commercial de Froyennes, qui indique un même constat pour son magasin à Estaimpuis. Nous n’avons pratiquement pas eu d’achats de pulls ou de vestes. Les doudounes, bien que nous les ayons en stock depuis août, nous ne les avons sorties que la semaine dernière. Nous n’avons pas connu le rush habituel de la rentrée.”

D’ailleurs, pour pallier ce manque, le magasin propose depuis cette semaine une promotion sur les vêtements d’enfants.

Des réductions de mi-saison plus importantes

Mod au Féminin n’est pas la seule boutique à proposer des réductions pour compenser les faibles recettes du mois de septembre. Au centre commercial des Bastions à Tournai, plusieurs enseignes affichent des promotions bien plus importantes en cette troisième semaine d’octobre. Le magasin de la chaîne Cassis semble noyé d’étiquettes rouges arborant des pourcentages. “Les clientes ont profité du temps estival et ne sont pas venues faire du shopping, c’est pourquoi il y a autant de promotions. Nous en faisons chaque année à cette période, mais actuellement nous avons beaucoup plus de pièces à prix réduit, et il est étonnant de voir déjà du moins 50 %. Nous devons écouler la collection de mi-saison pour faire place à celle de l’hiver qui est déjà rentrée”, explique Ariane Duséwoir, gérante du Cassis de Tournai.

Aux Dauphins, à Mouscron, même constat. “Nous devons libérer de la place pour notre collection de fête !”, justifie Isabelle Vanwymelbeke, gérante d’Okaïdi aux Dauphins.

Une mauvaise période rattrapable ?

Quant à la conséquence de ce mois de septembre sur l’année, tous les commerçants ne voient pas le verre à moitié vide. “Samedi dernier, nous avons vu de nouveau une belle affluence dans le parc commercial. Nous ne vendrons peut-être pas beaucoup de pièces en octobre, mais des plus grandes qui ont un prix plus conséquent, comme des manteaux. Cela compensera le mois de septembre qui fut très calme”, estime avec optimisme Isabelle Vanwymelbeke.

Dans les magasins de chaussures comme Luxus à Froyennes, on reste également confiant. “On vendra plus en octobre, on a toujours besoin de chaussures. Des événements, les enfants qui grandissent et l’usure naturelle amènent les gens à racheter”, affirme l’équipe de Luxus Froyennes.

Pour d’autres, il est clair que le coche a été loupé. “Les clients ne sont revenus en magasin que samedi dernier, et octobre est déjà bien entamé. Je pense qu’il sera tout aussi mauvais que septembre. De plus, on arrivera très vite aux soldes d’hiver. Le mois de novembre sera court avec le black friday, puis nous arriverons aux fêtes et début janvier sera déjà là”, analyse le gérant des Cygnes Factory d’Ath et Froyennes.

Certains commerçants imaginent déjà une potentielle solution à ce décalage des saisons : un recul de la période des soldes.