Une Asbl à la tête du BMX à Péronnes : "C’est le club qui gérera le site, pas la Ville"

"Concernant la base de loisirs, on arrive à la fin. Ici, c’est l’examen d’une location-gérance", explique le bourgmestre Bernard Bauwens.

"Le texte est bien, mais je suis embêté dès le moment où on ne sait ce que l’on va y faire, notamment en termes d’horaires. Pour le bar, cette buvette sera-t-elle ouverte en permanence ou uniquement durant les périodes d’entraînement ? D’autre part, en termes de loyers, on parle ici de 5% du chiffre d’affaires brut, sans préciser de montant minimum", remarque Samuel Vincent (UCA).

"Ils vont se constituer en ASBL. Dès lors, ils devront rendre leurs comptes annuellement. On se basera sur ces comptes. Mais la buvette, ce n’est pas le plus important. Le directeur d’un club de BMX d’Ostende est venu sur place et a décidé de venir à Péronnes entraîner toute son équipe. Il y aura donc des locations, par des professionnels, pour utiliser la piste. Je compte donc surtout sur la location des terrains pour les entraînements" précise le mayeur. "

"A-t-on une idée ? C’est quoi la recette de location à la demi ou à la journée ?" poursuit M. Vincent. "Je vous propose de dévoiler ces chiffres en séance secrète. C’est le club qui gérera le site, pas la ville" propose Pascal Detournay, directeur général.

"En concomitation de l’ouverture de la zone, qu’a-t-on prévu dans le cadre du développement du BMX pour le stationnement des Mobil-homes ? demande Dominique Chevalier (GO).

"Le parking va arriver. Dans l’immédiat, on pourra se stationner sur le parking de l’écluse si malheureusement notre zone n’est pas encore faite. Ce ne sera sans doute pas fait lors de l’ouverture du BMX. Pour se stationner, il y a aussi la zone du club-house du"Jet-ski", explique le bourgmestre.

"J’ai des doutes par rapport au parking. Il n’y a toujours rien de fait avec le propriétaire des lieux. Et donc, on va arriver avec un super-dossier le 17 novembre pour l’inauguration mais on ne sera pas prêt par rapport aux abords, pour les vélos et pour les Mobil-homes ! Et attention, les routes aux abords du Grand-large sont dangereuses. Il faut préparer le site en matière de mobilité douce. Il faut une réflexion entre le collège communal, la police et le SPW afin de sécuriser ce site", indique Jean-Bernard Vivier (GO).

"Toutes ces voiries-là appartiennent au SPW. Et le SPW n’a pas d’argent pour des aménagements. Ce n’est pas la Ville qui va financièrement intervenir sur des voiries qui ne lui appartiennent pas" conclut Bernard Bauwens. Ce point a été voté à l’unanimité.