Déjà plus de 1000 signatures sur la pétition pour davantage de distributeurs de billets : “Brunehaut ne doit pas devenir une commune-dortoir !”

”Mais avec des horaires limités et insuffisants pour faire face à la demande”, relèvent Nadya Hilali et François Schietse du groupe Ensemble Pour Brunehaut. “Le distributeur se retrouve vite à court de billets ou le choix des coupures devient rapidement restreint. En effet, ce dernier dessert les Brunehautois (+/– 3 500 ménages) mais il n’est pas rare d’y croiser des Rumois ou des Français, logique vu notre situation transfrontalière. Il est donc vite saturé et risque de tomber en panne plus facilement. L’accord, non contraignant, pris fin mars entre le gouvernement d’une part et les consortiums Batopin, Jofico et la Febelfin d’autre part, prévoit un taux de couverture amélioré pour les populations en milieu rural : un distributeur à moins de 5 km. Nous n’y sommes pas pour nos villages du nord que sont Wez et Guignies, notamment. Par ailleurs, le secteur annonce encore une diminution de 35 % des “points cash” d’ici la fin 2025…”

Après avoir interpellé le bourgmestre à plusieurs reprises, au conseil communal, les deux conseillers indépendants ont lancé une pétition pour l’implantation d’un distributeur de billets supplémentaire sur l’entité de Brunehaut. “Nous avons constaté qu’il n’y avait pas de réelle volonté dans le chef de la majorité de faire avancer les choses. Nous avons par ailleurs demandé accès au dossier et aucun contact avec les différents consortiums n’y figurait quant à l’installation d’un éventuel distributeur alors que d’autres communes réagissent proactivement afin de négocier avec ces consortiums la mise en place de distributeurs sur leur territoire. La situation est préjudiciable pour nos commerçants, nos concitoyens en général et plus particulièrement les plus vulnérables (personnes à mobilité réduite, personnes âgées ou sans voiture…).”

Plus de 1000 signatures en porte-à-porte, et désormais une pétition en ligne

Depuis la mi-septembre, Nadya Hilali, François Schietse et d’autres citoyens ou membres du groupe vont à la rencontre des Brunehautois et Brunehautoises. “C’est un travail conséquent mais ô combien enrichissant, insistent-ils. L’accueil est des plus chaleureux. Nous avons constaté qu’il s’agissait d’une réelle demande des citoyens puisque nous avons déjà récolté plus de 1000 signatures en sachant qu’il nous reste une bonne partie de Laplaigne, Lesdain, Rongy et Bléharies.”

Pour accélérer la démarche et recueillir encore davantage de signatures, le groupe Ensemble pour Brunehaut vient de mettre sa pétition en ligne. “Pour les personnes que nous n’avons pas encore pu rencontrer mais qui souhaitent y contribuer, parce que nous mettons un point d’honneur à couvrir toute l’entité afin de faire entendre la voix de tous nos concitoyens”, précisent Nadya Hilali et François Schietse.

La pétition sera ensuite transmise au Collège communal. “Pour lui demander de revoir sa copie et d’enfin mener des négociations avec les différents consortiums afin d’avoir des distributeurs de billets supplémentaires dans l’entité. Le Collège doit travailler au maintien de la qualité de vie de tous nos concitoyens. Brunehaut ne doit pas devenir une commune-dortoir !”

Lien vers la pétition en ligne : https://www.petitionenligne.be/pour_limplantation_dun_distributeur_de_billets_supplementaire_sur_lentite_de_brunehaut#form