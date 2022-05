Le 15 avril, le pôle aménagement du territoire de la Région wallonne a approuvé la révision du plan de secteur en vue de l’inscription d’une zone d’extraction et d’une zone de dépendances d’extraction destinées à permettre la poursuite des activités de la S.A. Briqueteries de Ploegsteert. Concrètement, 23,5 ha implantés entre l’assiette de l’ancienne ligne SNCB, la rue du Touquet, la route de Frelinghien et la N58 sont désormais repris en zone d’extraction alors qu’ils étaient en zones agricole et d’habitat.