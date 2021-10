Au conseil communal de Tournai, Virginie Lolliot (PS) devait interroger l’échevine Caroline Mitri au sujet du prix de l’énergie. La question a été transformée en question écrite car la conseillère PS était souffrante ce soir-là et n’a pas pu poser sa question.

Le prix du gaz et de l’électricité a atteint son prix le plus haut depuis trois ans, et les ménages ayant un contrat d’énergie variable doivent tenir compte d’une facture annuelle qui pourrait être plus élevée d’au moins 700 euros, a rappelé Mme Lalliot. "Il existe le tarif social au niveau fédéral qui permet d’aider certaines familles qui connaissent des difficultés. Malheureusement, la hausse annoncée des prix touche tout le monde et notamment certaines familles qui ne pourront pas joindre les deux bouts. Le partenariat de la Ville de Tournai avec Wikipower (NDLR: pour la deuxième année consécutive) pour des achats groupés pour le gaz et l’électricité jusqu’au dimanche 24 octobre 2021 permettra-t-il de réduire la facture d’énergie de certaines familles?"