Beercrush.be est en ligne depuis un an et propose une gamme exhaustive des bières artisanales belges. Son catalogue s’enrichit chaque année de bières artisanales d’un nouveau pays, dans le cadre du lancement des calendriers de l’avent. Cette année 2021, la France est à l’honneur. L’objectif est de devenir une référence en Europe dans la vente de bières artisanales. Son fondateur, Florian Piette, n'est pas à son premier projet. Après le lancement en 2017 de Brussels Beer Box et l’ouverture d’une épicerie day by day 100 % vrac, le jeune homme s'est donc lancé dans une nouvelle aventure depuis l'année dernière. "La bière est une passion et derrière chaque bière, il y a un goût, un savoir-faire, une histoire à découvrir".

Beer Crush propose donc, pour une deuxième année consécutive, un calendrier de l’avent avec 24 bières de la province du Hainaut. On y retrouve une dizaine de brasseries, allant des brasseries hennuyères à la réputation nationale aux micro-brasseries les plus récentes de la région.

Des brasseries de qualité

La province du Hainaut propose un panel de brasseries presque infini. On y retrouve des institutions telles que la brasserie Dupont ou la brasserie Dubuisson, la brasserie des Légendes (Ath) mais aussi, la brasserie De Ranke qui a marqué le renouveau de la bière artisanale belge dans les années nonante. On n’oublie pas la petite dernière, la brasserie du Borinage avec ses bières étonnantes et sa communication décalée.

L’édition 2021 contient 50 % de nouveautés par rapport à la première édition de 2020. Il s’agit de la dernière édition car il sera difficile de continuer à garantir la nouveauté pour une troisième édition consécutive. Le calendrier de l’avent des bières du Hainaut fait partie d’une série de 15 calendriers de l’avent dédiés aux provinces belges et grandes régions de France, soit un total de 350 bières artisanales !