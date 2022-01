Près de 10 500 nouveaux cas cette semaine… C’est 40% de plus que la semaine dernière alors que l’on enregistrait déjà un nouveau record. C’est simple: 3% de la population de Wallonie picarde a été testée positive en sept jours. Et évidemment, tout le monde connaît plusieurs personnes qui ont le Covid pour le moment. À Celles, on n’est même pas loin de la barre des 5%, soit une personne sur vingt, à Brugelette, c’est plus de 4%.