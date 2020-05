De nombreuses communes de Wallonie picarde ont décidé de rejoindre le marché proposé par la zone de secours relatif à l’approvisionnement en masques.

Les communes partenaires de cet achat sont Antoing, Bernissart, Brugelette, Brunehaut, Celles, Chièvres, Enghien, Estaimpuis, Flobecq, Frasnes, Lessines, Leuze, Mont-de-l’Enclus, Mouscron, Péruwelz, Rumes, Silly et Tournai. D’autres partenaires s’y sont joints comme le CPAS de Comines, la zone de secours Wapi, la zone de police du Tournaisis, IEG et Ipalle. 362 400 masques ont été commandés.

"Ces masques rempliront de nombreux critères de qualité, à savoir l’imperméabilité, la respirabilité, la résistance au lavage, la qualité de la finition, la résistance du système d’attache, l’ergonomie et le conditionnement, détaillent Paul-Olivier Delannois et Olivier Lowagie, président et commandant de la zone. De plus, ces masques seront lavables à au moins 60 °C en machine. Ils seront réutilisables tout en répondant aux recommandations du SPF Santé publique."

Ces masques seront normalement livrés à partir du 11 mai aux différentes communes et opérateurs publics qui se chargeront de les distribuer auprès des citoyens ou de leurs employés. Les mesures de distanciation sociale et les règles d’hygiène de base restent indispensables.