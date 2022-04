Collectif de paysans et de citoyens, la Ceinture alimentaire du Tournaisis veut rapprocher les producteurs et les consommateurs, en associant commerçants, restaurateurs, partenaires institutionnels et politiques. Toute une série d’initiatives ont déjà vu le jour; pour aider de nouveaux maraîchers à s’installer, trouver des terrains disponibles, faire en sorte que des agriculteurs puissent vivre dignement de leur travail…