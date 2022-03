L'année 2021 a été soumise à de nombreuses contraintes sanitaires touchant les différents secteurs de l'activité commerciale. Cependant, l'Asbl Tournai centre-ville souhaite communiquer les chiffres 2021 en matière d'analyse commerciale du centre-ville et mettre en avant un constat positif et une réalité de terrain encourageante.

Durant cette année 2021, ce ne sont pas moins de 63 nouveaux commerces qui ont ouvert leurs portes avec de nouveaux concepts originaux et une forte dynamique commerciale. "Nous comptons en plus de ces 63 ouvertures, 15 déménagements de commerces en intra-muros et nous enregistrons 30 fermetures. Nous pouvons donc constater 2 fois plus d'ouvertures que de fermetures, c'est une tendance tout à fait encourageante", indique Caroline Mitri, Échevine du commerce.

Diminution du taux de cellules commerciales vides

On soulignera entre autres 24 ouvertures dans le secteur Horeca en 2021. Le taux de cellules commerciales vides pour l'année 2021 est en diminution avec 14,39% dans les rues à vocation commerciale.

"Consciente de toutes les difficultés traversées par les commerçants et leur volonté au quotidien, il est d'autant plus important de communiquer sur les avancées positives et la réalité du terrain pour amener le public à visiter nos commerces et découvrir l'offre existante et innovante du centre-ville".

L’asbl centre-ville continue à soutenir les projets innovants avec l'aide au loyer Crea-comm qui a également été adaptée pour le centre Piétonnier avec l’octroi d’une aide sur 2 ans. "Nous dynamisons le centre-ville à travers des initiatives de promotion comme le concours "Objet Mystère", les animations musicales du piétonnier "Entrée des Artistes" et la sortie régulière d'une brochure « Destination Shopping » des commerces du centre-ville", conclut Caroline Mitri.