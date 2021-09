Les chiffres de l’année 2020 explosent pour toute une série d’infractions dans les domaines de propreté publique. 65 PV relatifs à des déjections canines ont été dressés en 2020, quand 13 dossiers seulement avaient été comptabilisés pour l’ensemble des deux années précédentes (2018 et 2019). Et pour le premier semestre de l’année 2021, le nombre de constats (64) est déjà égal à celui de 2020.

263 constats de dépôts clandestins de déchets ont été dressés. 30 dossiers seulement avaient été ouverts en 2018 et 2019. Et pendant les six premiers mois de 2021, on en est à 582 constats, soit le double de l’année 2020 complète. "C’est une volonté de la Région wallonne de s’attaquer à ce problème. Qui n’est pas évident parce que les gens agissent par réflexe", explique Marjorie Meunier, chef de bureau du service SAC (sanctions administratives communales).

Les dépôts anticipatifs et tardifs de sacs de la ville, de papier/carton et de PMC font exploser le compteur: 1183 dossiers en 2020, pour 416 seulement en 2019 et 124 en 2018. Les premiers mois de l’année 2021 confirment la tendance avec 512 PV. Les PV pour des dépôts dans des poubelles publiques sont aussi en forte hausse. 58 en 2020, le double de l’année 2019. Et en 2021, on en est déjà à 34.

Une équipe SAC renforcée

Si autant de PV ont été dressés, on pourrait en déduire qu’on ne respecte plus rien à Tournai. Mais la raison tient essentiellement au renforcement du service des SAC (sanctions administratives communales). Créé en 2017, il regroupe aujourd’hui cinq agents constatateurs (dont un chef d’équipe), deux agents administratifs, un fonctionnaire sanctionnateur et un médiateur. Deux des cinq agents constatateurs ont été engagés en 2018 et 2019, et ça a un impact sur le nombres de dossiers SAC ouverts. "Ces renforts ont permis d’élargir les plages horaires des agents, qui travaillent désormais le samedi mais aussi plus tôt le matin et en soirée. Pour prendre un seul exemple, on peut dresser davantage de PV relatifs à des crottes de chiens le matin et en soirée qu’en fin de matinée."

Les chiffres du terrain traduisent cette volonté d’augmenter la pression vis-à-vis de ceux qui commettent des infractions. Mais gare aux conclusions hâtives à la lecture des chiffres. "Il y a énormément de paramètres à tenir en compte.Nous pouvons avoir à l’œil certains indicateurs de points noirs, comme des dépôts sauvages ou des quartiers problématiques, mais il suffit parfois d’un déménagement pour que des chiffres diminuent. C’est un travail de réadaptation permanent."

"Les touristes trouvent que la ville est propre"

Le bourgmestre, Paul-Olivier Delannois, insiste: "Sécurité et propreté sont deux termes qui reviennent systématiquement auprès de la population, et ils sont liés: une ville qui n’est pas propre induit un sentiment d’insécurité. Or, je reçois à peu près deux ou trois mails par jour sur la problématique des incivilités, qui nécessitent une réaction rapide des services concernés. Cela dit, j’insiste sur cette notion de sentiment. Les touristes extérieurs qu’on peut croiser en ville trouvent bien souvent que la ville est propre quand les Tournaisiens estiment qu’elle est assez sale."

Des mesures alternatives dans 46% des cas

Tous les dossiers ne se traduisent pas par des amendes, le suivi des dossiers se traduit de diverses manières. Notamment au travers de propositions de mesures alternatives pour les incivilités et infractions mixtes. "De 2018 à ce jour, 4533 propositions ont été établies. Ça correspond à 46% des 9676 dossiers traités", indique Marjorie Meunier. C’est une proportion importante par rapport à d’autres communes. "Certains dossiers ne se prêtent pas à des réparations symboliques ou effectives de préjudices, comme ceux qui concernent des multirécidivistes." Environ 20% des contrevenants acceptent l’offre de telles mesures alternatives, et 90% des mesures aboutissent effectivement via des TIG (travaux d’intérêt général) ou le respect d’un accord entre l’auteur et sa victime.

Le service des SAC agit dans la prévention et l’éducation mais aussi dans la sanction, insiste le bourgmestre. "À un certain moment, ça ne sert plus à rien de montrer le gros doigt, il faut toucher au portefeuille des gens. Les citoyens doivent bien comprendre que ce système n’est pas fait pour renflouer les caisses de la ville, je serais très heureux si ce service n’existait plus."