90 doses du vaccin contre la Covid-19 ont été administrées aux résidents et membres du personnel de la maison de repos d'Antoing Tournai-Ath-Mouscron M. Del. La deuxième dose sera délivrée d'ici trois semaines. © DELFOSSE

Comme nous vous l'avions annoncé, la maison de repos Le Moulin à Antoing a pu recevoir ce mardi les doses nécessaires pour la vaccination des résidents et des membres du personnel qui le souhaitaient.



C'est ainsi sur le coup de 13h que les premiers vaccins ont été administrés. Un véritablement soulagement pour la directrice de la maison de repos, Isabelle Carlier. "Cela représente beaucoup pour nous, d'autant plus que nous avions été fortement touchés au début de la deuxième vague, rappelle-t-elle. Cette période avait été très difficile pour tout le monde, tant pour les résidents et leur famille ainsi que pour les membres du personnel. Il avait fallu procéder au cohortage, les résidents avaient dû changer de chambres..."



L'établissement Le Moulin a ainsi pu bénéficier de 90 doses. "Les résidents se sont fait vacciner dans leur chambre. Ils étaient alors surveillés durant une trentaine de minutes afin de s'assurer qu'ils ne présentaient aucun effet secondaire." On parle ici de fièvre, de fatigue, d'allergie, etc. Des effets secondaires qui n'ont visiblement été ressentis par aucun des résidents.



La directrice de la maison de repos se disait également très satisfaite de voir le nombre important de membres du personnel qui a accepté de se faire vacciner. C'est par exemple le cas de Christel Dethier. "Ce n'est pas vraiment pour moi que je l'ai fait, nous explique-t-elle , mais surtout par rapport au fait car je suis en contact permanent avec les résidents, qui sont à risque. C'est par précaution pour eux."



Les résidents et membres du personnel qui se sont fait vacciner recevront une deuxième dose dans trois semaines. Les membres du personnel qui n'ont pas reçu leur vaccin ce mardi pourront encore le faire à ce moment-là. "Même une fois la vaccination passée, nous devrons toujours nous montrer prudents et donc respecter les gestes barrières", conclut la directrice Isabelle Carlier.