Un conducteur flashé à 150 km/h en zone 70 dans le Tournaisis

On ne le dira jamais assez mais ne pas respecter les limitations de vitesse sur les routes, c'est mettre sa vie en danger mais également celle des autres. Un message que l'on pourra faire passer à 359 conducteurs qui ont dernièrement été flashés en excès de vitesse sur les routes du Tournaisis.



La zone de police du Tournaisis, qui couvre le territoire d'Antoing, Brunehaut, Rumes et Tournai, a effectivement mené différents contrôles ces deux dernières semaines. Le radar a ainsi été placé à la route de Velaines et la route Provinciale à Mourcourt, la rue de la Source à Froidmont, la rue Sart Colin à Laplaigne, le Grand Chemin et la chaussée de Frasnes à Havinnes, le Grand Chemin à Béclers, la Grand Route et la chaussée de Mons à Barry, la chaussée de Tournai et la rue Henri Artisien à Bruyelle, la chaussée de Lille à Marquain, la rue Wirie à Gaurain, la chaussée de Douai à Rumes et le boulevard du roi Albert, la chaussée d'Antoing, la chaussée de Bruxelles et la chaussée de Saint-Amand à Tournai.



"Parmi les 8 036 véhicules contrôlés, 359 étaient en infraction, soit 4,47% du total des véhicules", fait-on savoir du côté de la zone de police du Tournaisis.



Cette dernière déplore par ailleurs l'attitude de certains automobilistes. "En zone 50, en divers endroits, des automobilistes ont été flashés à 90, 93, 95 et 119 km/h. En zone 70, plusieurs conducteurs ont été photographiés à 106, 113, 136 et 150 km/h !"