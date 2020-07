Nous en avons généralement tous à la maison : des détartrants, des nettoie-fours, de l’ammoniaque, des déboucheurs de canalisations, des pots de peinture, des dissolvants, des détachants, et même certains produits de nettoyage que l’on a l’habitude de manipuler sans en connaître la composition.

Ces produits et leurs emballages deviennent ensuite des déchets spéciaux des ménages. Leurs caractéristiques ? Ils sont néfastes pour l’environnement ou même pour la santé et… le portefeuille. Le bouchon de sécurité et les pictogrammes figurant sur le packaging peuvent vous alerter sur la nocivité de ces substances.

Pour les conserver en toute sécurité, réservez chez vous un emplacement sec et aéré, fermé, hors de la portée des enfants et des animaux. Attention aussi à ne jamais les mélanger entre eux : cela peut occasionner des réactions chimiques explosives ou toxiques.

Si on utilise ce type de produit, il est essentiel de ne pas s’en débarrasser n’importe où. Même lorsque les emballages sont vides, ne les jetez jamais dans le sac-poubelle ou avec vos PMC : il faut impérativement les déposer au recyparc et vous adresser à l’agent qui les stockera en toute sécurité.

Les médicaments, en revanche, ne sont pas repris au recyparc : s’il vous reste des plaquettes non achevées, vous devez les déposer à la pharmacie. Quant aux bonbonnes de gaz, elles doivent être retournées auprès du distributeur.

Parmi les déchets spéciaux des ménages déposés au recyparc, on relève de nombreux produits à peine entamés, comme des engrais, des vernis pour mobilier ou des pesticides par exemple : l’occasion de rappeler qu’avant d’effectuer tout achat, mieux vaut prendre le temps de la réflexion…

Il existe heureusement une multitude d'alternatives !

Dans la salle de bains

Pour lutter efficacement contre le calcaire, trempez un demi-citron dans du sel de cuisine et frottez le carrelage et les joints de la douche/baignoire. Laissez agir puis rincez à l’eau claire.

Pour nettoyer un W.-C. encrassé, versez une bonne dose de bicarbonate de soude et du vinaigre bouillant (attention aux émanations !). Laissez agir toute la nuit.

Jus de citron

Pour nettoyer vos miroirs, utilisez un chiffon humide trempé dans du jus de citron ou du vinaigre blanc. Essuyez avec un chiffon doux.

Dans la cuisine :

Pour nettoyer le four, mélangez du bicarbonate de soude avec un peu d’eau dans un bol jusqu’à l’obtention d’une pâte. Appliquez-la ensuite sur les parois et les surfaces graisseuses et laissez agir toute une nuit. Le lendemain, frottez avec une éponge mouillée et rincez à l’eau claire.

Pour nettoyer efficacement le sol de votre cuisine, vous pouvez mélanger 1 cuillère à soupe de vinaigre blanc à 1 litre d’eau et éventuellement ajouter quelques gouttes d’huiles essentielles (arbre à thé, citron, romarin ou lavande). Attention : les huiles essentielles sont à manipuler avec précaution, n’hésitez pas à demander conseil en magasin spécialisé.

