C'est donc muni de son appareil photo que Jacky Legge est parti à la chasse aux animaux. A travers son nouveau livre intitulé, A Tournai le paon et l'abeille rencontrent la sirène et le dragon, ce passionné partage un véritable safari photographique urbain. Une manière originale de découvrir ou de redécouvrir le patrimoine de la Cité des Cinq Clochers.

Bien évidemment, une ville comme Tournai regorge de détails architecturaux souvent oubliés par les habitants eux-mêmes. Grâce à ce livret, Jacky Legge vous fera sans aucun doute voir Tournai différemment et vous rendra plus attentifs aux éléments qui vous entourent.



Etonnamment, près de 50 animaux différents se trouvent sur les façades des immeubles ou encore sur les sculptures les plus emblématiques de Tournai. Dans ce livret, Jacky Legge répertorie par ordre alphabétique, les animaux qui égayent parfois discrètement la ville. Le passionné a également mis en avant, les noms de rues ou les enseignes de magasins qui font référence aux animaux. Son souhait était avant tout que les photos l'emportent sur le texte afin de sensibiliser un plus grand nombre. Ce sont donc des animaux du quotidien mais aussi de l'imaginaire qui sont expliqués dans cet ouvrage. En plus de leurs significations, le passionné mentionne où nous pouvons retrouver ces animaux à l'aide d'un plan. Une très belle façon de partir à la découverte de la Ville de Tournai en famille.



"L'abeille est certainement l'animal qui symbolise le plus Tournai en raison de la découverte de la tombe du Roi Childéric qui comprenait plus de 300 abeilles en or. Il est possible de rencontrer l'insecte dans plusieurs lieux tels qu'à la Place de Lille, à la rue des Maux ou encore au quai Saint-Brice. Un animal assez étonnant fait également partie du patrimoine de la ville de Tournai: le pingouin. C'est à la chaussée du Pont Royal qu'un blason comprenant deux pingouins est intégré à une façade. L'immeuble en question était l'habitation et l'atelier d'un frigoriste", précise Jacky Legge.

Ce livret, qui pourrait aussi être qualifié de guide, permettra aux petits et grands de découvrir le riche patrimoine de la Ville de Tournai d'une manière assez ludique et originale. Au prix de 7 euros, il est possible de se le procurer à l'Office de Tourisme, dans les musées et dans toutes les bonnes librairies de la Cité des Cinq Clochers.