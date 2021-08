Le centre-ville de la cité des Cinq Clochers abrite bon nombre d’enseignes qui s’impliquent quotidiennement pour apporter du style, de la distinction et de la beauté dans ce qu’ils proposent à leurs clients. Pour découvrir plus spécifiquement ces qualités d’élégance, une trentaine de boutiques tournaisiennes, adhérentes à l’association Les Vitrines de Tournai ainsi que des instituts de beauté et centres de bien-être, membres de l’UNEB vous proposent de vivre une animation inhabituelle, dans leur espace clientèle durant le dernier week-end d’août (27, 28 et 29 août). Par cette opération, l’UNEB comme les Vitrines de Tournai souhaitent grâce à l'événement les Elegance Days, mettre en avant le professionnalisme, le savoir-faire et le savoir-être des centres esthétiques et des boutiques qui au quotidien apportent beauté, bien-être et élégance à leur clientèle.

Si les Elegance Days ont été organisées par Les Vitrines de Tournai et l’UNEB, il convient également de souligner le soutien sans faille de Beobank qui n’a pas ménagé ses efforts pour soutenir cet événement.



Durant les Elegance Days, les clients seront évidemment au centre de l'attention. En proposant des activités, des découvertes et des ateliers conseils au sein de leurs centres esthétiques et de leurs boutiques, les professionnels des secteurs impliqués seront en phase avec les nouvelles attentes de leur clientèle. Parmi toutes ces animations, on signalera la venue de David Jeanmotte, un des animateurs de l’émission de la RTBF : Le Grand Cactus. Sa présence apportera sans nul doute de précieux conseils aux professionnels de l’esthétique.

Voici quelques boutiques, instituts de beauté et centres de bien-être qui participent à l’opération: Green Stories, Tipiti, Institut Laura D, Romane & Nina ou encore Des cadres et de l'art.