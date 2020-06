Comme les tamanoirs et d’autres espèces, il peut transmettre le coronavirus, contraignant les vétérinaires du parc Pairi Daiza à travailler masqués et gantés.

Cela fait six ans et demi que Tim Bouts est vétérinaire à Pairi Daiza. Avant de rentrer au parc de Brugelette, ce dernier exerçait son activité dans des zoos situés en Angleterre et au Moyen-Orient. "Ces différentes expériences m’ont permis de soigner un grand panel d’espèces animales", explique le vétérinaire qui a pour premier objectif d’éviter que les animaux ne tombent malades.

(...)