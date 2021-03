© Scaldis Tournai

Ces lundi et mardi, le plateau du carrefour formé par le quai Taille-Pierre et le cul-de-sac de la rue des Récollets a été réalisé en béton imprimé. Le chantier avait alors été clôturé afin de permettre au béton de sécher.Malheureusement, les ouvriers et les contrôleurs du Service Public de Wallonie Mobilité et Infrastructures n'ont récemment pu que constater que des individus peu respectueux du travail effectué avait déplacé la clôture du chantier pour rouler à vélo et marcher sur le béton encore frais.L'entreprise chargée de ce travail est donc contrainte de démolir le travail effectué et de recommencer ce bétonnage en début de semaine prochaine., souligne à juste titre Scaldis Tournai, chargé de la communication du chantier de modernisation de l'Escaut.