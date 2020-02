A Tournai, le paradis des marionnettes

Situé en plein cœur de la cité des Cinq Clochers, au 47 de la rue Saint-Martin, le musée des arts de la marionnette est le seul en Belgique exclusivement réservé aux collections de marionnettes reconnu dans le décret des musées de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

"Nos collections et notre patrimoine s’étoffent et s’enrichissent chaque année avec des dons et des dépôts importants et remarquables qui donnent l’occasion de nouvelles formes de mise en valeur", détaille Françoise Houtteman-Flabat, directrice et conservatrice du musée.

Déjà riche de plus de 2 500 marionnettes, la collection du musée est impressionnante à contempler. Le visiteur est ainsi amené à voyager aux quatre coins du globe : de la Belgique à la France, en passant par l’Italie, l’Inde, le Togo ou encore le Mali.

L’exposition permanente Marionnettes du Monde, entre Terre et Ciel permet ainsi de découvrir les spécificités des marionnettes du musée. "Chacune de nos marionnettes possède ses propres spécificités, techniques, accessoires et décors mais aussi sa propre histoire qui méritent d’être mises en lumière." À côté de cette exposition permanente, il existe de nombreuses manières de visiter le musée. Que ce soit de manière individuelle, avec des tablettes tactiles, des visites spécifiques comme l’activité Jack s’est fait la malle où les familles doivent résoudre une enquête pour retrouver la marionnette mascotte du musée, les possibilités sont nombreuses !

En 2020, le musée et le centre de la marionnette ont pour objectif de mettre en valeur le parc situé à proximité. Les activités y seront donc nombreuses ! Avec près de 8 000 visiteurs l’an dernier, le musée ne cesse d’innover pour donner aux visiteurs l’envie de revenir. De nombreux événements sont à retrouver tout au long de l’année dont des stages créatifs fin février ou encore une exposition de Pères Noël, qui a connu un vrai succès, en fin d’année !