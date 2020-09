Un accident a eu lieu ce vendredi peu avant 5 h à hauteur de l'échangeur de l'A8 et de la E42 à Froyennes-Marquain Une voiture a fini sa course contre un camion et le conducteur du véhicule est décédé.

L'accident s'est déroulé dans le sens Lille-Tournai. Visiblement, deux voitures venant de France effectuaient une course-poursuite. La première est allée s'encastrer sous un poids lourd et s'est embrasée.

La zone de secours et des agents de la police des autoroutes (PSA) de Péruwelz sont descendus sur place et la circulation est perturbée.