Après avoir débuté en octobre 2020, le chantier d’aménagement de l’échangeur n°25 “ Hoves/Petit-Enghien ” (Enghien) de l’autoroute E429/A8 en direction de Tournai a dû être mis à l’arrêt durant de nombreux mois… En cause : des inondations qui ont impacté la zone (à proximité de l’Odru), principalement en juin et en juillet derniers.

Face à cette situation, les travaux, en cours, se termineront plus tard que prévu… soit à l’été 2022 (sous réserve des conditions météorologiques) au lieu de l’été 2021 comme annoncé au début du chantier.

Quant aux différentes phases du chantier, les fondations de la nouvelle bretelle d’accès à l’autoroute 429/A8 depuis la N285 vers Tournai ont déjà été réalisées, mais elle restera inaccessible tant que le giratoire au croisement de la N285 et de la bretelle de sortie n°25 “ Hoves/PetitEnghien ” vers Tournai ne seront pas aménagés.

Plusieurs phases des travaux doivent encore avoir lieu dans les mois à venir :

– La pose du béton et des revêtements de la nouvelle bretelle d’accès à l’autoroute E429/A8 depuis la N285 vers Tournai ;

– La démolition de l’ancienne bretelle d’accès

– L’aménagement d’un giratoire au croisement de la N285 et de la bretelle de sortie n°25 “ Hoves/Petit-Enghien ” vers Tournai

– La prolongation de la bande d’insertion à l’autoroute E429/A8 depuis la N285 vers Tournai et l’allongement de la voie de décélération vers la sortie n°26 “ Enghien ”.

Sur une voie en direction de Tournai

Les actuelles conditions de circulation mises en place à hauteur du chantier resteront d’application jusqu’à l’été 2022. En direction de Tournai, la circulation est ainsi réduite sur une seule bande entre les échangeurs n°25 “ Hoves/Petit-Enghien ” et n°26 “ Enghien ” avec une vitesse limitée à 70 km/h.

Ce chantier représente un budget de près de €2,880 millions HTVA financé par la SOFICO, maître d’ouvrage.