L'étudiante de près de 20 ans qui a été percutée par un motard alors qu’elle traversait le passage piéton situé devant l’entrée de l’établissement scolaire, ce mardi en fin d’après-midi, n'a pas survécu à ses blessures.

Les lésions corporelles étaient bien trop graves apprenait-on ce mardi soir et le pronostic vital était engagé. Alors qu’elle traversait le passage pour piétons situé devant l’entrée principale de l’Institut Saint-Luc, l'étudiante a été percutée par une moto qui arrivait à très vive allure dans le sens Pecq-Tournai. Sous les yeux de nombreux témoins, la victime a été projetée plusieurs mètres plus loin, et sa jambe sectionnée.

© EdA

La jeune femme avait été prise en charge en ambulance vers un hôpital. La moto avait, elle aussi, été retrouvée bien loin du lieu de l’impact. Les services de secours – police du Tournaisis et pompiers- s'étaient rendus en très grand nombre sur place. Pour les besoins des secours, la route avait été bloquée dans les deux sens depuis le point de l’autoroute jusque l’Institut Saint-André. La sortie d’autoroute Froyennes en direction de Saint-Luc avait en outre été bloquée par les forces de l’ordre.