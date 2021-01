Les services de secours de Wallonie picarde ont été alertés mardi soir, vers 18h, qu'un grave accident de la circulation s'était produit sur la E42 à hauteur d'Antoing. La collision, qui impliquait trois voitures, s'est produite dans le sens Mons-Tournai entre les sorties d'Antoing et de Vaulx.



Un SMUR, une ambulance, un véhicule de désincarcération, un véhicule de balisage et un véhicule de commandement ont été dépêchés sur place.



"Deux véhicules ont dû être désincarcérés, a expliqué le lieutenant Gil Van Houck qui a dirigé l'intervention. Dans l'un d'eux, le conducteur était déjà décédé. Dans la seconde voiture désincarcérée, le chauffeur a été légèrement blessé. Le conducteur de la troisième voiture, également blessé, est sorti seul de sa voiture."



Les deux blessés ont été admis au service des urgences du Centre Union du Centre Hospitalier de Wallonie picarde à Tournai. La circulation s'est longtemps opérée en direction de Tournai via la bande d'urgence.



Les circonstances de cet accident mortel ne sont pas précises. On évoque la possibilité d'une collision avec un conducteur fantôme. Le parquet de Tournai a été avisé des faits.