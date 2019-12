Un tragique accident s'est produit ce jeudi matin à Mouscron le long de la ligne de chemin de fer faisant la liaison entre Mouscron et Courtrai. Une personne est décédée.

Les services de secours de Wallonie picarde ont été alertés jeudi matin, vers 7h30, qu'une personne avait été happée par un train à hauteur de la rue de la Royenne à Mouscron. Un SMUR, une ambulance et un véhicule de désincarcération ont été dépêchés sur les lieux. A l'arrivée des urgentistes, la personne était déjà décédée.

A 8h, on ignorait le sexe de la victime ainsi que les circonstances de ce drame. On ne sait pas non plus si l'acte est volontaire ou accidentel. Les autorités communales de Mouscron sont sur place.

La circulation des trains est interrompue entre Mouscron et Courtrai.