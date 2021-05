Voilà maintenant plusieurs années que la Plateforme pour l’interculturalité à Tournai (PIT) travaille sur la question de l’accueil et de l’accompagnement des personnes d’origines étrangères. Dans le cadre de ses missions humanitaires et d’accompagnement socio-juridique, elle s’intéresse particulièrement à celui de jeunes venus d’Érythrée et d’Éthiopie qui font halte dans la région. Sur la route qui, l’espèrent-ils, les mènera jusqu’en Angleterre.



Face à cette situation grandissante, l'association s’est dotée depuis janvier dernier d’un nouvel espace. Le Ré-PIT, c'est son nom, permet ainsi d’assurer un accueil digne et solidaire des migrants en transit, tout en favorisant le processus d’intégration.



Afin de sensibiliser les citoyens aux réalités vécues par les jeunes exilés, les membres du Ré-PIT ont décidé de lancer une action symbolique durant un mois. Intitulée le PIT-Asmara Challenge, cette action a pour but d'accomplir la distance entre Érythrée et la Belgique soit 7 754 km.



"Afin de couvrir cette distance symbolique, les membres du Ré-PIT vont mettre en place, dès ce samedi, deux circuits accessibles à tous", explique Maxime Dogot, co-président de la Plateforme pour l’Interculturalité à Tournai. On retrouvera ainsi un parcours de 15 km réservé aux amateurs aguerris de course à pied et vélo et un autre, long de 5 km, quant à lui réservé aux balades familiales ou aux sportifs à l’humilité assumée !



"Les personnes participant à cette opération doivent renseigner leur participation via l’application Strava en transmettant par mail à maxime.dogot@ciep-wapi.be ou encore directement via l’événement Facebook. La collecte des données permettra de comptabiliser le nombre de km parcourus dans le but de combler les 7754 km séparant les locaux de la PIT à Asmara, la capitale érythréenne. Les parcours passent par des lieux symboliques tels que les sièges des associations investies dans le Ré-PIT, ainsi que des lieux de services accessibles aux personnes exilées."



Cette opération est gratuite. Cependant, les personnes qui le souhaitent peuvent contribuer à améliorer l’espace d’accueil en versant une participation sur le compte BE11 0689 3461 6548 ou en effectuant un don de matériel recherché.



"Ce challenge ludico-sportif est aussi l’occasion de mettre en lumière la campagne We are Belgium Too que la PIT soutient dans le cadre de ses missions d’accueil digne pour toutes les personnes étrangères. We are Belgium too vise à récolter 150 000 signatures favorables à une régularisation des personnes sans-papier. Nous invitons donc tous les participants à soutenir cette opération en signant la pétition sur wearebelgiumtoo.be."