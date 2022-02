L’accès à la propriété, un vrai parcours du combattant pour les jeunes de moins de 30-35 ans ? Récemment, un chiffre communiqué par la Fédération du notariat belge a retenu notre attention.

Dans la province du Hainaut, la moyenne d’âge des primo-acquéreurs en 2021 a été revue à la hausse : 42 ans. Un quart seulement des transactions immobilières implique des citoyens de moins de 30 ans.

Une évolution sociétale

Les maisons, dont les prix d’achat ont continué de grimper en 2021 (NdlR : + 4,2 % dans l’arrondissement de Tournai-Mouscron et même + 11,4 % dans celui d’Ath) seraient-elles devenues impayables ? Ce n’est pas le sentiment de la notaire tournaisienne Charlotte Decock, qui apporte un avis nuancé en mettant en exergue les évolutions sociétales.

" Dans mon étude notariale, la moitié des actes de vente concerne la tranche d’âge 30-40 ans. Je remarque que les acheteurs ne sont pas ceux qui viennent de quitter leur foyer familial. Ce sont souvent des personnes qui, durant une ou plusieurs années, ont loué un bien, le temps de se constituer un bas de laine suffisant, note Me Decock. Mais la question n’est pas que financière car c’est aussi lié aux modes de vie actuels. Avec l’allongement de la durée des études, les gens ont tendance à se ‘fixer’ plus tard, que ce soit pour se marier, avoir des enfants, acquérir un bien… Le fait d’avoir un emploi stable est un élément crucial pour pouvoir décrocher un crédit hypothécaire. "

Les trentenaires sont bien là

À moins d’avoir les reins assez solides que pour assumer la part de fonds propres demandés, c’est en couple, fort d’une assise financière plus importante, que l’on contracte le plus souvent un emprunt. Le durcissement des conditions d’accès aux crédits, édicté par la Banque nationale, n’a, semble-t-il, pas eu d’impact excessif…

" Les banques sont disposées à prêter la valeur du bien immobilier mais se montrent bien plus inquiètes à l’idée de couvrir les frais d’achat (15 à 16 % de la valeur vénale de la propriété). Elles demandent donc au candidat acheteur d’avancer cette partie. Rien que pour les droits d’enregistrement, cela représente en Wallonie 12,5 % du prix d’une maison classique (NdlR : cette taxe a été réduite à 3 % en région flamande)", précise la notaire de Tournai.

Officiant depuis deux ans à Péruwelz, Me Cindy Schoone avoue son étonnement face à la moyenne d’âge des primo-accédants dans le Hainaut. " Ce chiffre n’est, à mon sens, pas représentatif car d’une commune à l’autre, la situation peut varier fortement. Prenez par exemple mon activité à Péruwelz : 50 % des transactions, à peu près, sont réalisées avec des acheteurs d’une trentaine d’années. Par ailleurs, il convient de tenir compte des crédits sociaux qui facilitent l’accès à la propriété, pas seulement pour les jeunes ", souligne la notaire.

Une expertise du bien rendue obligatoire

Dans un contexte d’inflation galopante (+ 7 % sur les quatre dernières années) qui réduit le pouvoir d’achat, il faudra aussi évaluer les effets d’une nouvelle disposition prise en matière de crédits. Depuis le 1er janvier dernier, les banques sont dans l’obligation de faire expertiser les logements avant d’octroyer un emprunt. Avec pour conséquence que l’enveloppe accordée ne se calquera plus sur le prix d’achat mais sur la valeur de l’expertise.

Vers des frais de notaire moins élevés

Vincent Van Quickenborne, vice-Premier ministre et ministre de la Justice, a dévoilé ce mercredi son projet de réforme du secteur du notariat. La principale évolution a trait aux honoraires et autres frais facturés par un notaire.

La proposition sur la table vise à diminuer, de manière sensible, les frais administratifs pour l’acquisition d’un logement familial moyen. Comment? En fixant une base forfaitaire à 750€ pour l’acte d’achat et de 550€ pour l’acte de crédit. Cette mesure, valable pour tous les actes immobiliers, remplace les frais qui, dans certains cas, pouvaient atteindre les 2 000€.

En parallèle, la réforme prévoit de réduire, jusqu’à 12% (!), les honoraires d’actes d’achat de logements familiaux. En ce qui concerne les crédits, une baisse forfaitaire de 20% des honoraires sera d’application pour toutes les tranches d’âge, pour peu qu’il s’agisse de l’unique bien dont dispose une famille. Le ministre Van Quickenborne assure que ces dispositions rendront 98% des achats de logements moins coûteux.

Cette annonce est une bonne nouvelle pour les citoyens qui désirent acheter une maison ou un appartement. "C’est un coup de pouce financier bienvenu même si l’on ne touche pas aux droits d’enregistrements qui constituent le poste le plus important, nous dit la notaire tournaisienne Charlotte Decock. Ici, le gouvernement a décidé d’agir par rapport aux montants que les notaires sollicitent pour leur travail et aux frais administratifs qu’ils doivent débourser. C’est une bonne chose d’établir une base fixe pour les actes, car cela mettra tout le monde sur un pied d’égalité. Les candidats acheteurs sauront à quoi s’attendre et pourront planifier leur budget sans surprise. Maintenant, l’avenue nous dira si cette mesure aura un impact positif sur l’accès à la propriété."