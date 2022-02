D'après les travailleurs, les principales infrastructures concernées sont le hall technique Facofran, qui abrite le service Travaux, et l'administration communale. "Le site Facofran contient de l'amiante et de la moisissure. Il n'y a pas de douche à la disposition des travailleurs. En guise de vestiaires, on retrouve une rangée de portes grises dans un couloir étroit. Les ouvriers sont également obligés d'arriver et de repartir en tenue de travail. Le confort n'y est absolument pas. En ce qui concerne les nouveaux bâtiments de l'administration communale, le système de climatisation et de chauffage est défaillant et des taches d'humidité sont aussi présentes. Une employée a même été mise en maladie car elle faisait une allergie aux moisissures. Une grève devient presque inéluctable pour sensibiliser les autorités communales", déclare Michel Devos, chef du groupe PS.

En faisant entendre leurs voix devant l'administration communale, les travailleurs souhaitent que la majorité agisse concrètement. "A plusieurs reprises, le dialogue entre la majorité et les syndicats s'est avéré absent. Le point de non-retour a été les propos du Président du CPAS, Valéry Gosselain qui déclare qu'il ne suffit pas d’une tache d’humidité au plafond pour faire grève alors que suite à un constat de la médecine du travail, une travailleuse a du être écartée car son environnement professionnel a eu des répercussions sur sa santé et plus particulièrement sa capacité pulmonaire", poursuit Sylvain Mention, Secrétaire Régional CGSP secteur Admi-Wapi. "Ce n'est pas une simple tache, c'est tout un mécanisme qui pose question et que nous mettons en lumière. Nous faisons grève aujourd'hui pour pouvoir travailler dans des meilleures conditions"

Suite au préavis de grève, la bourgmestre Carine De Saint Martin compte rencontrer les membres de la CGSP mardi prochain. "Nous espérons être écoutés et nous attendons par ailleurs, un geste fort de la part de la bourgmestre. Nous nous montrerons vigilants sur les engagements que les autorités communales prendront. Dans le cas contraire, si rien ne bouge, nous recommencerons une action de grève et nous serons d'autant plus nombreux", conclut Sylvain Mention.