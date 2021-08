Fin de l'année dernière, le bourgmestre Paul-Olivier Delannois a fait saisir deux American Staff à Kain qui s'en étaient pris notamment à deux chiens et à deux personnes. En effet, il s'était appuyé sur un rapport de police du 23 novembre. La police avait alors été appelée, vers 9h20 pour des faits de divagation d'animaux dangereux. Ainsi, trois chiens de race American Staff divaguaient sur la voie publique. Ils ont attaqué et mordu un chien de race bichon qui a été blessé et a dû être emmené chez le vétérinaire. Le propriétaire du bichon et une autre personne ont également été blessés et ont dû être soignés par un médecin. Les American Staff s'étaient ensuite rendus dans une propriété privée où ils ont attaqué le chien présent sur place, un berger malinois.

Suite à cette affaire, le bourgmestre avait décidé d'ordonner la saisie des deux chiens mâles sans possibilité de reprise. Début 2021, la propriétaire a demandé à la Ville de Tournai de revenir sur sa position. Ayant obtenu une réponse négative, elle a décidé d'introduire un recours devant le Conseil d'Etat. Ce dernier a récemment remis sa décision. La propriétaire des deux animaux n'a pas obtenu gain de cause. "Ce n'est pas la première fugue par suite d'un manque d'inattention et les risques d'une nouvelle fugue des chiens sont très présents du fait de la présence d'enfants au sein du ménage de la propriétaire et que les deux mâles n'obéissent pas au rappel. Les chiens en question ont un comportement agressif à l'égard des autres chiens. La divagation desdits animaux sur la voie publique représente un réel danger pour le quartier et ce particulièrement pour les personnes qui sont détentrices de chiens".

Après la décision du Conseil d'Etat, la propriétaire des deux American Staff a souhaité donner son point de vue dans nos pages. "Pour moi, cette décision est une injustice. J'accepte ce que l'on me reproche et les dégâts que cela a pu causer. Toutefois, je n'accepte pas la saisie. Depuis, je souffre énormément et je n'arrive plus à avancer. On m'a enlevé mes chiens que je considérais comme mes enfants. Aujourd'hui, on dirait que les autorités sont satisfaites d'avoir gagné et de me faire souffrir. C'est un manque total de compréhension et cette race de chien est constamment jugée. Il y a une véritable haine de la part de beaucoup de personnes envers cette race alors que des accidents pourraient arriver avec des animaux qui ont l'air inoffensifs", conclut la propriétaire.